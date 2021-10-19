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Posted 19 октября 2021, 10:55

Published 19 октября 2021, 10:55

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

Минздрав России заявил о необходимости ограничений в шести регионах из-за с COVID-19. Среди них Прикамье

19 октября 2021, 10:55
О необходимости ограничений заявил сегодня глава Минздрава.

Министр здравоохранения России Владимир Мурашко назвал регионы с напряженной ситуацией с COVID-19. Среди них: Пермский край, Удмуртская Республика, Оренбургская область, Башкортостан, Ивановская область, Тюменская область и Республика Татарстан.

Мурашко отмечает, что ситуация с COVID-19 в этих субъектах требует индивидуального подхода, в том числе следует ввести и ограничения. В некоторые из проблемных регионов Минздрав направил дополнительные медицинские бригады. Мурашко отмечает, что основная масса всех заболевших — люди, которые не вакцинированы.

Кроме того, глава зампред правительства России Татьяна Голикова предложила ввести режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, а для некоторых регионов с 23 октября по 7 ноября.

#Общество
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