Минздрав России заявил о необходимости ограничений в шести регионах из-за с COVID-19. Среди них Прикамье

Мурашко отмечает, что ситуация с COVID-19 в этих субъектах требует индивидуального подхода, в том числе следует ввести и ограничения. В некоторые из проблемных регионов Минздрав направил дополнительные медицинские бригады. Мурашко отмечает, что основная масса всех заболевших — люди, которые не вакцинированы.