Минздрав России заявил о необходимости ограничений в шести регионах из-за с COVID-19. Среди них Прикамье

Posted 19 октября 2021, 10:55
Published 19 октября 2021, 10:55
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
Министр здравоохранения России Владимир Мурашко назвал регионы с напряженной ситуацией с COVID-19. Среди них: Пермский край, Удмуртская Республика, Оренбургская область, Башкортостан, Ивановская область, Тюменская область и Республика Татарстан.
Мурашко отмечает, что ситуация с COVID-19 в этих субъектах требует индивидуального подхода, в том числе следует ввести и ограничения. В некоторые из проблемных регионов Минздрав направил дополнительные медицинские бригады. Мурашко отмечает, что основная масса всех заболевших — люди, которые не вакцинированы.
Кроме того, глава зампред правительства России Татьяна Голикова предложила ввести режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, а для некоторых регионов с 23 октября по 7 ноября.