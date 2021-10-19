В Перми родственники погибших в отеле «Карамель» отсудили у «Пермской сетевой компании» 4 млн рублей

Родственники погибших требовали с ООО «Пермская сетевая компания» компенсацию морального вреда в общей сумме 60 млн рублей — по 20 млн каждому. Их интересы в суде представлял адвокат Владислав Рудаков. Во время затопления мини-гостиницы истец Дмитрий Бронников потерял мать, Галина Суворова — дочь и внучку, а Денис Аликин — дочь. В итоге Свердловский районный суд обязал ПСК выплатить Аликину 1 млн рублей, а Суворовой и Бронникову — по 1,5 млн рублей. В пресс-службе «Пермской сетевой компании» пояснили Properm.ru, что до получения решения суда на вопросы отвечать не будут.