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Posted 19 октября 2021, 12:54

Published 19 октября 2021, 12:54

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

В Перми родственники погибших в отеле «Карамель» отсудили у «Пермской сетевой компании» 4 млн рублей

В Перми родственники погибших в отеле «Карамель» отсудили у «Пермской сетевой компании» 4 млн рублей

19 октября 2021, 12:54
Фото: Properm.ru.
Трагедия произошла в январе прошлого года. Тогда из поврежденного трубопровода хлынул кипяток, в результате погибли пять человек, среди них маленький ребенок.

Свердловский районный суд Перми завершил рассмотрение исков семей погибших в отеле «Карамель». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Заседание состоялось вчера, 18 октября, а судебный процесс длился с октября прошлого года.

Родственники погибших требовали с ООО «Пермская сетевая компания» компенсацию морального вреда в общей сумме 60 млн рублей — по 20 млн каждому. Их интересы в суде представлял адвокат Владислав Рудаков. Во время затопления мини-гостиницы истец Дмитрий Бронников потерял мать, Галина Суворова — дочь и внучку, а Денис Аликин — дочь. В итоге Свердловский районный суд обязал ПСК выплатить Аликину 1 млн рублей, а Суворовой и Бронникову — по 1,5 млн рублей. В пресс-службе «Пермской сетевой компании» пояснили Properm.ru, что до получения решения суда на вопросы отвечать не будут.

Ранее «Пермская сетевая компания» уже выплачивала родственникам погибших в общей сумме 2 млн рублей по страховому случаю, также еще по 500 тыс. рублей получили пострадавшие.

Трагедия в мини-отеле «Карамель» произошла в январе прошлого года. В гостинице из поврежденного трубопровода хлынул кипяток, в результате помещения затопило. В результате погибли пять человек, еще трое получили ожоги. Ростехнадзор провел расследование, после которого пришел к выводу, что причиной аварии стал «локальный коррозионный износ участка трубопровода с последующим разрывом; неисполнение специалистами ООО «Пермская сетевая компания» функциональных обязанностей».

25 февраля текущего года Индустриальный районный суд приговорил владельца мини-отеля «Карамель» Сергея Щербакова к пяти годам заключения в колонии общего режима, а также обязал выплатить потерпевшим компенсации морального вреда в размере от 1 до 3 млн рублей. Кроме того, после выхода на свободу Щербакову в течение двух лет нельзя будет заниматься предоставлением гостиничных услуг.

В апреле суд начал рассматривать уголовные дела в отношении трех причастных к гибели людей в мини-отеле: бывшего замначальника подразделения ООО «Пермская сетевая компания» Сергея Агеева, бывшего главного инженера ООО «УК «Профи-Дом» Вячеслава Хилькова и инспектора пожарной безопасности ГУ МЧС по Пермскому краю Разифа Исмакаева. Рассмотрение все еще не завершено.

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