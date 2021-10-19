В Перми суд признал банк «Восточный» нарушителем прав потребителей

В силу указанных норм установленная кредитным договором плата за кредит может быть изменена кредитной организацией в одностороннем порядке только при наступлении согласованных сторонами объективных, не зависящих от усмотрения кредитной организации обстоятельств, между тем ПАО КБ «Восточный» в кредитный договор включило условие о процентной ставке по кредиту, размер которой поставлен в зависимость от использования заемщиком суммы потребительского кредита в наличной или безналичной форме, что противоречит действующему законодательству.