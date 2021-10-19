В Перми суд признал банк «Восточный» нарушителем прав потребителей

Posted 19 октября 2021, 13:48
Published 19 октября 2021, 13:48
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
По заявлению жителя Прикамья суд признал действия банка «Восточный» ущемляющими права потребителей. Мужчина обратился в управление Роспотребнадзора по Пермскому краю c жалобой на то, что условия кредитного договора не соответствуют норме закона.
Как указывают специалисты ведомства, ПАО КБ «Восточный» в кредитный договор включило условие о том, что процентная ставка по кредиту за проведение безналичных операций составляет 23,80% годовых, за проведение наличных операций 59,00% годовых. Вместе с тем, данное условие договора ущемляет права потребителя по сравнению с правилами установленными законами «О защите прав потребителей» и о "О банках и банковской деятельности".
В силу указанных норм установленная кредитным договором плата за кредит может быть изменена кредитной организацией в одностороннем порядке только при наступлении согласованных сторонами объективных, не зависящих от усмотрения кредитной организации обстоятельств, между тем ПАО КБ «Восточный» в кредитный договор включило условие о процентной ставке по кредиту, размер которой поставлен в зависимость от использования заемщиком суммы потребительского кредита в наличной или безналичной форме, что противоречит действующему законодательству.
Также ПАО «КБ Восточный» в кредитный договор включило условие о том, что за оформление карты Visa Instant Issue с заемщика взимается плата в размере 800 рублей. Данное условие договора также противоречит закону. Предоставление заемщику банковской карты является составной частью предоставления кредита и не может рассматриваться как отдельная банковская услуга.
За включение в кредитный договор условий ущемляющих права потребителя УправлениемРоспотребнадзора по Пермскому краю в отношении ПАО «КБ Восточный» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ. По итогам рассмотрения административного дела ПАО «КБ Восточный» было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Не согласившись с указанным постановлением о привлечении к административной ответственности, ПАО «КБ Восточный» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании данного постановления незаконным и его отмене.
Вместе с тем, суд пришел к выводу о доказанности факта наличия в действиях ПАО «КБ Восточный» вмененных нарушений. Рассмотрев доводы ПАО «КБ Восточный», суд не нашел оснований для признания указанного постановления незаконным и его отмене. В настоящее время постановление вступило в законную силу.