В Прикамье на «коронавирусных» койках лечатся более пяти тысяч человек

Posted 19 октября 2021, 08:44
Published 19 октября 2021, 08:44
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
В Пермском крае за последние сутки зафиксировано еще 600 случаев заражения коронавирусом и 33 смертей от COVID-19 (5 419 — за все время). За сутки проведено 2 471 ПЦР-исследование на коронавирус.
Сейчас в на койках, перепрофилированных под лечение COVID-19, находятся 5 419 человек: 560 пациентов в тяжелом состоянии, 238 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Первым компонентом вакцины на утро 19 октября привиты 822 202 жителей региона, полностью завершили процесс иммунизации — 655 351 человек.