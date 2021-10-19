properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября 2021, 08:44

Published 19 октября 2021, 08:44

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

В Прикамье на «коронавирусных» койках лечатся более пяти тысяч человек

19 октября 2021, 08:44
Сюжет
Коронавирус в Перми
Общее количество случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 111 964.

В Пермском крае за последние сутки зафиксировано еще 600 случаев заражения коронавирусом и 33 смертей от COVID-19 (5 419 — за все время). За сутки проведено 2 471 ПЦР-исследование на коронавирус.

Сейчас в на койках, перепрофилированных под лечение COVID-19, находятся 5 419 человек: 560 пациентов в тяжелом состоянии, 238 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Первым компонентом вакцины на утро 19 октября привиты 822 202 жителей региона, полностью завершили процесс иммунизации — 655 351 человек.

#Общество#Коронавирус в Перми
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика