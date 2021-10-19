В Прикамье на «коронавирусных» койках лечатся более пяти тысяч человек

Сейчас в на койках, перепрофилированных под лечение COVID-19, находятся 5 419 человек: 560 пациентов в тяжелом состоянии, 238 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Первым компонентом вакцины на утро 19 октября привиты 822 202 жителей региона, полностью завершили процесс иммунизации — 655 351 человек.