properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября 2021, 10:47

Published 20 октября 2021, 10:47

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

Пермяки сообщают об эвакуации школы из-за сообщения о минировании

Пермяки сообщают об эвакуации школы из-за сообщения о минировании

20 октября 2021, 10:47
Фото: Properm.ru.
К школе приезжали сотрудники МЧС и пожарные.

Пермяки сообщили об эвакуации школы №2. Учреждение находится на улице Советская, 33. По словам читателя Properm.ru, детей уже пускают обратно. Их эвакуировали из-за звонка о минировании.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю журналисту Properm.ru подтвердили факт эвакуации, однако о причинах ничего не сказали. Получить оперативный комментарий от Министерства территориальной безопасности региона не удалось.

Сегодня также прошли эвакуации торговых центров в Уфе, Владимире из-за сообщений о минированиях. Во Владикавказе эвакуировали аэропорт.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика