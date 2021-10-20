Пермяки сообщают об эвакуации школы из-за сообщения о минировании

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю журналисту Properm.ru подтвердили факт эвакуации, однако о причинах ничего не сказали. Получить оперативный комментарий от Министерства территориальной безопасности региона не удалось.



Сегодня также прошли эвакуации торговых центров в Уфе, Владимире из-за сообщений о минированиях. Во Владикавказе эвакуировали аэропорт.