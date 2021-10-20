Пермяки сообщают об эвакуации школы из-за сообщения о минировании

Posted 20 октября 2021, 10:47
Published 20 октября 2021, 10:47
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
Пермяки сообщили об эвакуации школы №2. Учреждение находится на улице Советская, 33. По словам читателя Properm.ru, детей уже пускают обратно. Их эвакуировали из-за звонка о минировании.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю журналисту Properm.ru подтвердили факт эвакуации, однако о причинах ничего не сказали. Получить оперативный комментарий от Министерства территориальной безопасности региона не удалось.
Сегодня также прошли эвакуации торговых центров в Уфе, Владимире из-за сообщений о минированиях. Во Владикавказе эвакуировали аэропорт.