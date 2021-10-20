Почти 40% жителей ПФО резко отрицательно относятся к идее блокировки глобальных интернет-сервисов

Две трети опрошенных (более 60%) в России и ПФО считают возможность полного отключения России от интернета нарушением права на свободный доступ к информации. Наиболее популярна такая точки зрения в Сибири (72%), а также на Урале и в Центральном федеральном округе (по 69%), наименее популярна на Северном Кавказе (55%) и в Северо-Западном округе (59%). По мнению 19% (18% в ПФО) респондентов, полностью отключить интернет в нашей стране невозможно технически, поскольку люди будут обходить блокировки. Еще 12% (13% в ПФО) считают, что полностью отключать Россию от интернета не нужно, но иметь такую возможность полезно. Лишь 3% (2% в ПФО) поддерживают полное отключение нашей страны от глобальной сети.