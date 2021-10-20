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Posted 20 октября 2021, 12:13

Published 20 октября 2021, 12:13

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

В Александровске мужчину будут судить за незаконную рубку 84 деревьев

В Александровске мужчину будут судить за незаконную рубку 84 деревьев

20 октября 2021, 12:13
Фото: 1MI.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу.

В Александровске городской суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной рубке леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Осенью прошлого года мужчина приехал в лес в районе Чаньвинского карьера Александровского участкового лесничества. У него не было разрешения на рубку деревьев, однако обвиняемый совершил незаконную рубку 84 деревьев породы ель, береза и пихта. Своими действиями злоумышленник причинил лесному фонду ущерб в размере 500 тыс. рублей. Во время следствия мужчина возместил 99 тыс. рублей, чтобы обеспечить возмещение остальной суммы ущерба у него арестовали технику.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия
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