В Александровске мужчину будут судить за незаконную рубку 84 деревьев

Posted 20 октября 2021, 12:13
Published 20 октября 2021, 12:13
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
В Александровске городской суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной рубке леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Осенью прошлого года мужчина приехал в лес в районе Чаньвинского карьера Александровского участкового лесничества. У него не было разрешения на рубку деревьев, однако обвиняемый совершил незаконную рубку 84 деревьев породы ель, береза и пихта. Своими действиями злоумышленник причинил лесному фонду ущерб в размере 500 тыс. рублей. Во время следствия мужчина возместил 99 тыс. рублей, чтобы обеспечить возмещение остальной суммы ущерба у него арестовали технику.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.