В Александровске мужчину будут судить за незаконную рубку 84 деревьев

Осенью прошлого года мужчина приехал в лес в районе Чаньвинского карьера Александровского участкового лесничества. У него не было разрешения на рубку деревьев, однако обвиняемый совершил незаконную рубку 84 деревьев породы ель, береза и пихта. Своими действиями злоумышленник причинил лесному фонду ущерб в размере 500 тыс. рублей. Во время следствия мужчина возместил 99 тыс. рублей, чтобы обеспечить возмещение остальной суммы ущерба у него арестовали технику.