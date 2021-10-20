В Пермском крае растет количество смертей от коронавируса. Актуальная статистика

В Пермском крае за последние сутки выявлено 608 случаев заражения коронавирусом — это новый рекорд с начала пандемии (вчера — 600). Проведено еще 11 612 ПЦР-исследований/ Количество смертей от COVID-19 в регионе увеличилось до 5 453 (+34 за сутки). Этот показатель растет последние несколько дней: в понедельник скончались 30 человек, во вторник — 33.