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Posted 20 октября 2021, 08:40

Published 20 октября 2021, 08:40

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

В Пермском крае растет количество смертей от коронавируса. Актуальная статистика

20 октября 2021, 08:40
Сюжет
Коронавирус в Перми
Максимум по смертям за сутки в регионе был 9 августа — тогда скончались 38 пациентов.

В Пермском крае за последние сутки выявлено 608 случаев заражения коронавирусом — это новый рекорд с начала пандемии (вчера — 600). Проведено еще 11 612 ПЦР-исследований/ Количество смертей от COVID-19 в регионе увеличилось до 5 453 (+34 за сутки). Этот показатель растет последние несколько дней: в понедельник скончались 30 человек, во вторник — 33.

По данным краевого правительства, в больницах сейчас лежат 4 448 человек на «коронавирусных» койках. 553 пациента находятся в тяжелом состоянии: 226 из них — на искусственной вентиляции легких. Полностью завершили курс иммунизации в регионе на сегодня 658 574 человека.

#Общество#Коронавирус в Перми
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