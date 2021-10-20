В Пермском крае растет количество смертей от коронавируса. Актуальная статистика

Posted 20 октября 2021, 08:40
Published 20 октября 2021, 08:40
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
В Пермском крае за последние сутки выявлено 608 случаев заражения коронавирусом — это новый рекорд с начала пандемии (вчера — 600). Проведено еще 11 612 ПЦР-исследований/ Количество смертей от COVID-19 в регионе увеличилось до 5 453 (+34 за сутки). Этот показатель растет последние несколько дней: в понедельник скончались 30 человек, во вторник — 33.
По данным краевого правительства, в больницах сейчас лежат 4 448 человек на «коронавирусных» койках. 553 пациента находятся в тяжелом состоянии: 226 из них — на искусственной вентиляции легких. Полностью завершили курс иммунизации в регионе на сегодня 658 574 человека.