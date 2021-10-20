В «СтройПанельКомплект» завершился конкурс профессионального мастерства среди подразделений предприятия

Posted 20 октября 2021, 09:58
Published 20 октября 2021, 09:58
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
Конкурс профессионального мастерства «Профи СПК» проводится среди сотрудников предприятия. В 2021 году во внутренних соревнованиях приняли участие электрогазосварщики, сварщики контактной сварки, формовщики и монтажники — всего порядка 40 участников.
В рамках соревнований участники проходили тестирование по профильным темам и выполняли практическое задания. Так, в конкурсе на лучшую бригаду монтажников свое мастерство бригады демонстрировали на строящемся объекте в ЖК «Белые росы» (ул. Весенняя, 38). Отметим, что бригадир команды победителей был также отмечен дипломом в рамках конкурса «Лидеры строительного комплекса Пермского края» в номинации «Лучшие в профессии года». В практической части конкурса формовщиков выполнялась формовка изделия. Конкурсная комиссия оценивала такие критерии как соблюдение техники безопасности, технологии выполнения работ, качество готовых изделий и другие профильные критерии.
Конкурс «Профи СПК» проходил в несколько этапов. СПК — предприятие полного цикла, где представлены десятки направлений по строительству и производству строительных материалов. Как отмечает пресс-служба компании, люди — это главная ценность предприятия. Конкурс профессионального мастерства еще одна возможность подчеркнуть важность и престиж рабочих профессий, добавить в трудовые будни новые эмоции, поощрить лучших сотрудников. Компания гордится всеми своими работниками — их мастерством, профессионализмом и увлеченностью своим делом. Эти характеристики лежат в основе качества выпускаемой продукции и строительства объектов, которые ежегодно возводятся для тысяч семей Пермского края!
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Этап конкурса «Лучшая бригада монтажников»