В «СтройПанельКомплект» завершился конкурс профессионального мастерства среди подразделений предприятия

В рамках соревнований участники проходили тестирование по профильным темам и выполняли практическое задания. Так, в конкурсе на лучшую бригаду монтажников свое мастерство бригады демонстрировали на строящемся объекте в ЖК «Белые росы» (ул. Весенняя, 38). Отметим, что бригадир команды победителей был также отмечен дипломом в рамках конкурса «Лидеры строительного комплекса Пермского края» в номинации «Лучшие в профессии года». В практической части конкурса формовщиков выполнялась формовка изделия. Конкурсная комиссия оценивала такие критерии как соблюдение техники безопасности, технологии выполнения работ, качество готовых изделий и другие профильные критерии.