Жители села Султанай Бардымского округа получили доступ к сотовой связи и мобильному интернету

Председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих принял участие в открытии станции, которая обеспечит жителям села доступ к сотовой связи и мобильному интернету. По словам Валерия Сухих, запрос жителей Прикамья на качественную связь — один из самых значимых сегодня. При этом не важно, проживают они в большом городе-миллионике или в маленьком селе.