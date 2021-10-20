Жители села Султанай Бардымского округа получили доступ к сотовой связи и мобильному интернету

Posted 20 октября 2021, 07:52
Published 20 октября 2021, 07:52
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
В селе Султанай Бардымского округа запустили первую базовую станцию, построенную в рамках второго этапа проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Проект предусматривает появление качественной сотовой связи и мобильного интернета в малых населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек. Его реализуют министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и «Ростелеком».
Председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих принял участие в открытии станции, которая обеспечит жителям села доступ к сотовой связи и мобильному интернету. По словам Валерия Сухих, запрос жителей Прикамья на качественную связь — один из самых значимых сегодня. При этом не важно, проживают они в большом городе-миллионике или в маленьком селе.
«Сотовая связь и интернет обеспечивают доступ к получению государственных услуг, образования, возможность быть на связи со своими родными и близкими. Огромные слова благодарности за качественно выполненную работу и конструктивное сотрудничество нашему сотовому оператору — «Ростелеком». Впереди ещё много важных инфраструктурных проектов по всему краю. Уверен, что это повысит качество жизни в небольших селах и деревнях», — отметил спикер.
Также Валерий Сухих посетил местную школу, где уже пользуются новыми возможностями. Совместно с министром информационного развития и связи Пермского края Петром Шиловских и директором Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Петром Козловским был проведен замер скорости интернета, которая, по результатам анализа, соответствует всем современным требованиям к интернету стандарта 4G/LTE.
«До этого мобильная связь здесь работала плохо, а интернетом жители могли пользоваться только рядом со школой, где организована точка доступа с публичным интернетом. Компания «Ростелеком» много лет успешно занимается реализацией крупных государственных проектов. УЦН 2.0 стартовал в Пермском крае весной 2021 года. Специально для его реализации строители построили около тысячи километров оптического волокна в Прикамье», — отметил Петр Козловский.
Станция в селе Султанай стала первой в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». До конца года такие станции должны появиться в 27 населенных пунктах Александровского, Бардымского, Гаинского, Горнозаводского, Еловского, Карагайского, Кишертского, Кочевского Кудымкарского, Куединского, Лысьвенского, Октябрьского, Очерского, Уинского, Частинского, Юсьвинского районов Пермского края. Проект реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и «Ростелеком».
«Обеспечение населения мобильной связью и интернетом в труднодоступных населенных пунктах является приоритетной задачей для министерства информационного развития и связи Пермского края. Расширение проекта устранения цифрового неравенства — это требование времени», — подчеркнул министр Петр Шиловских.
В торжественном открытии станции также приняли участие министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Петр Козловский, глава Бардымского муниципального округа Халиль Алапанов и председатель местной думы Ильгизар Вахитов.