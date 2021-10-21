Пермский хоккейный клуб «Молот» победил на выезде «Рязань»

Открыть счет пермякам удалось только на последних минутах встречи. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу наших земляков. Единственную шайбу в ворота противника с передачи Дениса Кондратьева и Руслана Шайхулова забросил Иван Захарчук. Сейчас в турнирной таблице ХК «Молот» находится на седьмом месте.