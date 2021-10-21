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Posted 21 октября 2021, 04:06

Published 21 октября 2021, 04:06

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

Пермский хоккейный клуб «Молот» победил на выезде «Рязань»

21 октября 2021, 04:06
Следующий матч состоится в Воскресенске завтра вечером.

Пермский хоккейный клуб «Молот» на выезде победил ХК «Рязань». Как сообщает пресс-служба клуба, игра состоялась вчера, 20 октября, на льду соперника.

Открыть счет пермякам удалось только на последних минутах встречи. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу наших земляков. Единственную шайбу в ворота противника с передачи Дениса Кондратьева и Руслана Шайхулова забросил Иван Захарчук. Сейчас в турнирной таблице ХК «Молот» находится на седьмом месте.

Следующая игра «Молота» снова пройдет на выезде, в Воскресенске. Завтра в 20:30 пермяки сыграют с ХК «Химки».

#Спорт#Хоккей#Молот
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