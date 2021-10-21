В Перми детсад получил по поддельным документам 2,2 миллиона из бюджета. Как наказали мошенника?

В Перми осудили коммерческого директора частного детского сада «Светлячки», расположенного на улице Добролюбова 2 б. Пресс-служба краевой прокуратуры сообщает, что виновный использовал служебное положение и с 2015 по 2017 годы предоставлял Министерство образования и науки Прикамья поддельные документы о затратах на оказание услуг дошкольного образования и о численности воспитанников. На основании поддельных документов организация получила из регионального бюджета более 2,2 млн рублей.