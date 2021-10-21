В Перми детсад получил по поддельным документам 2,2 миллиона из бюджета. Как наказали мошенника?

Posted 21 октября 2021, 14:14
Published 21 октября 2021, 14:14
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
В Перми осудили коммерческого директора частного детского сада «Светлячки», расположенного на улице Добролюбова 2 б. Пресс-служба краевой прокуратуры сообщает, что виновный использовал служебное положение и с 2015 по 2017 годы предоставлял Министерство образования и науки Прикамья поддельные документы о затратах на оказание услуг дошкольного образования и о численности воспитанников. На основании поддельных документов организация получила из регионального бюджета более 2,2 млн рублей.
Виновного, с учетам возмещения ущерба в 1 млн рублей, приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 250 тыс. рублей. Кроме того, он обязан возместить оставшуюся часть ущерба. Приговор в законную силу еще не вступил — его можно обжаловать.
Судя по решению Ленинского районного суда, должность коммерческого директора детсада занимал Иван Крошкин, а директором в те годы являлась Наталья Крошкина.
По данным Spark Interfax, пост директора НОУ «Светлячки» все еще занимает Крошкина. Судя по записям в группе детского сада в социальных сетях, Крошкин как минимум в прошлом году все еще был коммерческим директором. Наталья Крошкина на момент публикации новости не дала комментарии журналисту Properm.ru.