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Posted 21 октября 2021, 14:14

Published 21 октября 2021, 14:14

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

В Перми детсад получил по поддельным документам 2,2 миллиона из бюджета. Как наказали мошенника?

21 октября 2021, 14:14
В течение двух лет коммерческий директор частного детского сада предоставлял поддельные документы о затратах и о том, сколько детей воспитывают в учреждении.

В Перми осудили коммерческого директора частного детского сада «Светлячки», расположенного на улице Добролюбова 2 б. Пресс-служба краевой прокуратуры сообщает, что виновный использовал служебное положение и с 2015 по 2017 годы предоставлял Министерство образования и науки Прикамья поддельные документы о затратах на оказание услуг дошкольного образования и о численности воспитанников. На основании поддельных документов организация получила из регионального бюджета более 2,2 млн рублей.

Виновного, с учетам возмещения ущерба в 1 млн рублей, приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 250 тыс. рублей. Кроме того, он обязан возместить оставшуюся часть ущерба. Приговор в законную силу еще не вступил — его можно обжаловать.

Судя по решению Ленинского районного суда, должность коммерческого директора детсада занимал Иван Крошкин, а директором в те годы являлась Наталья Крошкина.

По данным Spark Interfax, пост директора НОУ «Светлячки» все еще занимает Крошкина. Судя по записям в группе детского сада в социальных сетях, Крошкин как минимум в прошлом году все еще был коммерческим директором. Наталья Крошкина на момент публикации новости не дала комментарии журналисту Properm.ru.

#Общество
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