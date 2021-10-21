В Перми экс-главврач центра медпрофилактики лишена свободы за хищение более 2 млн рублей

Другова признана виновной в совершении шести преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата средств из бюджета), а Романовская — в двух преступлениях по ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении и растрате). Руководитель регионального Центра медицинской профилактики в период с 2014 по июнь 2019 года вместе с сотрудницей «Ариадны» похитила более 2 млн рублей. Марина Другова заключала фиктивные договоры с подконтрольными ей организациями на выполнение работ и оказание услуг. На самом деле, подрядчики не выполняли никаких работ, а деньги виновная присваивала себе. Помимо этого, с помощью Татьяны Романовской главврач фиктивно устроила на работу в Центр медицинской профилактики двух человек. Так называемые сотрудники не работали, но им начислялась зарплата, которую Другова забирала себе.