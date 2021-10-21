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Posted 21 октября 2021, 10:26

Published 21 октября 2021, 10:26

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

В Перми экс-главврач центра медпрофилактики лишена свободы за хищение более 2 млн рублей

В Перми экс-главврач центра медпрофилактики лишена свободы за хищение более 2 млн рублей

21 октября 2021, 10:26
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Медицина в Прикамье
Также суд назначил более мягкое наказание соучастнице преступлений.

Ленинский районный суд Перми вынес приговор экс-главврачу краевого «Центра медицинской профилактики» Марине Друговой и руководителю региональной общественной организации больных рассеянным склерозом «Ариадна» Татьяне Романовской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья.

Другова признана виновной в совершении шести преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата средств из бюджета), а Романовская — в двух преступлениях по ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении и растрате). Руководитель регионального Центра медицинской профилактики в период с 2014 по июнь 2019 года вместе с сотрудницей «Ариадны» похитила более 2 млн рублей. Марина Другова заключала фиктивные договоры с подконтрольными ей организациями на выполнение работ и оказание услуг. На самом деле, подрядчики не выполняли никаких работ, а деньги виновная присваивала себе. Помимо этого, с помощью Татьяны Романовской главврач фиктивно устроила на работу в Центр медицинской профилактики двух человек. Так называемые сотрудники не работали, но им начислялась зарплата, которую Другова забирала себе.

Суд с учетом позиции гособвинения приговорил Марину Другову к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также оштрафовал ее на 40 тыс. рублей. Также женщина на четыре года лишена права работать в госорганах и органах местного самоуправления на руководящих должностях. Татьяне Романовской назначили условный срок три года с испытательным сроком три года. Она должна заплатить штраф в размере 8 тыс. рублей.

Ленинский районный суд полностью удовлетворил иск о взыскании с виновных суммы причиненного ущерба. Для погашения исковых требований их имущество арестовано и будет реализовано на торгах. Приговор суда пока не вступил в силу.

Адвокат Друговой Михаил Постаногов сообщил Properm.ru, что приговор будет однозначно обжалован. По его мнению, суд необоснованно отверг как несущественные все доказательства защиты и не учел, что подзащитная сама является инвалидом и лечится от системного заболевания, кроме того, воспитывает ребенка-инвалида.

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#Общество#Медицина в Прикамье#Возле кормушки
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