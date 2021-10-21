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Posted 21 октября 2021, 05:58

Published 21 октября 2021, 05:58

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

Власти Прикамья со второй попытки выкупили биатлонный комплекс «Пермские медведи»

Власти Прикамья со второй попытки выкупили биатлонный комплекс «Пермские медведи»

21 октября 2021, 05:58
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Банкротство
Несколько раз торги были признаны несостоявшимися. Договор не могли заключить из-за судебного процесса между ОАО «МРСК Урала» и ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Краевые чиновники со второй попытки выкупили биатлонный комплекс «Пермские медведи». Как сообщается на сайте организатора торгов, госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», имущественный объект ОАО АКБ «Экопромбанк» выкупило министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. Чиновники заплатили за спорткомплекс 80 млн 71 тыс. рублей.

Начальная цена «Пермских медведей» составляла 136,87 млн рублей. Конкурсный управляющий пытался продать его с торгов с февраля прошлого года. В конце октября 2020 года Минимущества Прикамья уже приобретало «Пермских медведей», однако начался спор о принадлежности расположенной рядом трансформаторной подстанции ОАО «МРСК Урала» площадью 58,9 кв.м. МРСК просило признать право собственности на подстанцию отсутствующим. В результате Арбитражный суд Пермского края исключил из имущества «Экопромбанка» спорное здание.

Торги несколько раз были признаны несостоявшимися. Власти ранее заявляли, что хотят купить биатлонный комплекс для тренировок спортсменов краевой школы «Старт».

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#Бизнес#Банкротство#Экопромбанк#Пермские медведи
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