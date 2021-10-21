Власти Прикамья со второй попытки выкупили биатлонный комплекс «Пермские медведи»

Начальная цена «Пермских медведей» составляла 136,87 млн рублей. Конкурсный управляющий пытался продать его с торгов с февраля прошлого года. В конце октября 2020 года Минимущества Прикамья уже приобретало «Пермских медведей», однако начался спор о принадлежности расположенной рядом трансформаторной подстанции ОАО «МРСК Урала» площадью 58,9 кв.м. МРСК просило признать право собственности на подстанцию отсутствующим. В результате Арбитражный суд Пермского края исключил из имущества «Экопромбанка» спорное здание.