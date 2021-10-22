«Парма-М» выиграла первенство России по баскетболу 3х3 среди юношей

В пресс-службе «Пармы» напоминают, что посещать матчи можно бесплатно, однако зрителям нужно предъявить QR-код о вакцинации или о перенесенном в течение полугода коронавирусе. Кроме того, до понедельника, 25 октября, на входе на спортивные матчи можно показать отрицательный результат ПЦР-теста.