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Posted 22 октября 2021, 12:25

Published 22 октября 2021, 12:25

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

«Парма-М» выиграла первенство России по баскетболу 3х3 среди юношей

22 октября 2021, 12:25
Сюжет
Парма
Сейчас в УДС «Молот» проходит международный турнир по баскетболу 3х3. Соревнования продлятся по 24 октября включительно.

Молодежная команда баскетбольного клуба «Парма-М» выиграла первенство России по баскетболу 3×3 среди юношей до 18 лет. Игры проходили с 20 по 21 октября.

Как сообщает пресс-служба «Пармы», в соревнованиях участвовали Григорий Тучков, Денис Войтов и Степан Болдов. Наши земляки прошли в финал первенства и одержали досрочную победу в матче против казанского «ХелиТаба» со счетом 22:18. Григорий Тучков был признан самым ценным игроком команды.

Международный турнир по баскетболу 3×3 Bionord Int' l 3×3 Quest проходит в УДС «Молот» с 20 по 24 октября. В это воскресенье, 24 октября, состоится матч за призовые места Кубка России. Победители мужского Кубка России 3×3 отправятся на мастерс (турнир более высокой серии) в Мехико. Лучшая женская команда в следующем сезоне сможет участвовать в неофициальном международном турнире, если он состоится.

В пресс-службе «Пармы» напоминают, что посещать матчи можно бесплатно, однако зрителям нужно предъявить QR-код о вакцинации или о перенесенном в течение полугода коронавирусе. Кроме того, до понедельника, 25 октября, на входе на спортивные матчи можно показать отрицательный результат ПЦР-теста.

#Спорт#Парма#Баскетбол
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