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Posted 22 октября 2021, 05:57

Published 22 октября 2021, 05:57

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

Соликамец погасил миллионный долг по кредиту, чтобы уехать работать в Великобританию

Соликамец погасил миллионный долг по кредиту, чтобы уехать работать в Великобританию

22 октября 2021, 05:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Приставы
Неплательщик не проживал по месту прописки, не отвечал на звонки и отказывался явиться в отдел ведомства для погашения задолженности.

В Соликамске мужчина задолжал по кредитам около 2 млн рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю, решение о взыскании долга поступило в городской отдел судебных приставов.

Приставы уведомили мужчину о возбуждении исполнительного производства. Однако злоумышленник не спешил погашать задолженность. Сотрудники службы приходили к нему домой и выяснили, что соликамец не живет по месту прописки. Мужчина не отвечал на звонки и не приходил в отдел судебных приставов. В итоге сотрудники ведомства взыскали с нарушителя исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы долга и запретили выезжать за рубеж.

После запрета житель Соликамска сразу погасил всю сумму долга, потому что хотел уехать в один из городов Великобритании, где ему предложили работу. После того, как деньги поступили на депозитный счет приставов, мужчина вновь получил возможность выезжать за границу.

#Происшествия#Приставы
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