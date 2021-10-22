Соликамец погасил миллионный долг по кредиту, чтобы уехать работать в Великобританию

Posted 22 октября 2021, 05:57
Published 22 октября 2021, 05:57
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
В Соликамске мужчина задолжал по кредитам около 2 млн рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю, решение о взыскании долга поступило в городской отдел судебных приставов.
Приставы уведомили мужчину о возбуждении исполнительного производства. Однако злоумышленник не спешил погашать задолженность. Сотрудники службы приходили к нему домой и выяснили, что соликамец не живет по месту прописки. Мужчина не отвечал на звонки и не приходил в отдел судебных приставов. В итоге сотрудники ведомства взыскали с нарушителя исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы долга и запретили выезжать за рубеж.
После запрета житель Соликамска сразу погасил всю сумму долга, потому что хотел уехать в один из городов Великобритании, где ему предложили работу. После того, как деньги поступили на депозитный счет приставов, мужчина вновь получил возможность выезжать за границу.