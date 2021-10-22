Соликамец погасил миллионный долг по кредиту, чтобы уехать работать в Великобританию

Приставы уведомили мужчину о возбуждении исполнительного производства. Однако злоумышленник не спешил погашать задолженность. Сотрудники службы приходили к нему домой и выяснили, что соликамец не живет по месту прописки. Мужчина не отвечал на звонки и не приходил в отдел судебных приставов. В итоге сотрудники ведомства взыскали с нарушителя исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы долга и запретили выезжать за рубеж.