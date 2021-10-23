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Posted 23 октября 2021, 07:00

Published 23 октября 2021, 07:00

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Глава автотранспортного предприятия отстранен от работы после ДТП на трассе «Пермь — Екатеринбург»

23 октября 2021, 07:00
В конце сентября в результате аварии погибли два человека.

Госинспекция труда Пермского края отстранила от работы директора компании ООО «МЕГАМОТОРС59». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

28 сентября текущего года по трассе «Пермь — Екатеринбург» с поднятым кузовом ехал автомобиль-самосвал «МАН», принадлежащий ООО «МЕГАМОТОРС59». В районе Кукуштана машина врезалась в строящийся надземный пешеходный переход. Конструкция упала на автомобиль «Газель», проезжавший мимо. В результате ДТП оба водителя получили травмы, от которых скончались на месте.

После несчастного случая по требованию прокуратуры трудовая инспекция проверила соблюдение законодательства на предприятии. Она установила, что два водителя-экспедитора грузового автомобиля и директор ООО «МЕГАМОТОРС59» не прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда. Они должны были изучить Правила по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденные приказом Минтруда РФ от 9 декабря 2020 года №871н.

Краевая трудовая инспекция выдала предписание, по которому три сотрудника отстранены от работы, в их числе и директор предприятия.

#Авто
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