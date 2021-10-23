Глава автотранспортного предприятия отстранен от работы после ДТП на трассе «Пермь — Екатеринбург»

После несчастного случая по требованию прокуратуры трудовая инспекция проверила соблюдение законодательства на предприятии. Она установила, что два водителя-экспедитора грузового автомобиля и директор ООО «МЕГАМОТОРС59» не прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда. Они должны были изучить Правила по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденные приказом Минтруда РФ от 9 декабря 2020 года №871н.