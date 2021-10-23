Глава автотранспортного предприятия отстранен от работы после ДТП на трассе «Пермь — Екатеринбург»

Posted 23 октября 2021, 07:00
Published 23 октября 2021, 07:00
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Госинспекция труда Пермского края отстранила от работы директора компании ООО «МЕГАМОТОРС59». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
28 сентября текущего года по трассе «Пермь — Екатеринбург» с поднятым кузовом ехал автомобиль-самосвал «МАН», принадлежащий ООО «МЕГАМОТОРС59». В районе Кукуштана машина врезалась в строящийся надземный пешеходный переход. Конструкция упала на автомобиль «Газель», проезжавший мимо. В результате ДТП оба водителя получили травмы, от которых скончались на месте.
После несчастного случая по требованию прокуратуры трудовая инспекция проверила соблюдение законодательства на предприятии. Она установила, что два водителя-экспедитора грузового автомобиля и директор ООО «МЕГАМОТОРС59» не прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда. Они должны были изучить Правила по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденные приказом Минтруда РФ от 9 декабря 2020 года №871н.
Краевая трудовая инспекция выдала предписание, по которому три сотрудника отстранены от работы, в их числе и директор предприятия.