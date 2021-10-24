Холодно без снега. Синоптики рассказали о погоде на начало недели

Posted 24 октября 2021, 11:51
Published 24 октября 2021, 11:51
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
25 октября ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (по югу дождь, мокрый снег, по северу мокрый снег, снег). В отдельных районах установление временного снежного покрова, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный 5–10 м/с, днем северо-западный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью –2…+3ºC, днем 0…5ºC.
Как отмечают в ГИС-центре ПГНИУ, холодные массы начали попадать на территорию Прикамья в воскресенье 24 октября: центр циклона сместился за Урал, в его тылу начнется заток более холодного воздуха. Похолодание будет более ощутимо на севере, где ожидаются осадки в смешанной фазе и температура воздуха понизится днем до +2…+3ºС. В Перми ожидаемая температура в течение суток +3…+5ºС. По югу края ожидается еще одна порция осадков, накануне новой недели может выпасть 5–10 мм.
В начале следующей недели вероятно арктическое вторжение умеренной интенсивности, пик которого придется на 26 октября. В этот день даже максимальная дневная температура может не превысить отметку в 0ºС в большинстве районов края. При этом сильные снегопады маловероятны.