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Posted 24 октября 2021, 11:51

Published 24 октября 2021, 11:51

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

Холодно без снега. Синоптики рассказали о погоде на начало недели

Холодно без снега. Синоптики рассказали о погоде на начало недели

24 октября 2021, 11:51
Фото: Properm.ru.
Похолодание будет более ощутимо на севере, где ожидаются осадки в смешанной фазе и температура воздуха понизится днем до +2…+3ºС.

25 октября ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (по югу дождь, мокрый снег, по северу мокрый снег, снег). В отдельных районах установление временного снежного покрова, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный 5–10 м/с, днем северо-западный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью –2…+3ºC, днем 0…5ºC.

Как отмечают в ГИС-центре ПГНИУ, холодные массы начали попадать на территорию Прикамья в воскресенье 24 октября: центр циклона сместился за Урал, в его тылу начнется заток более холодного воздуха. Похолодание будет более ощутимо на севере, где ожидаются осадки в смешанной фазе и температура воздуха понизится днем до +2…+3ºС. В Перми ожидаемая температура в течение суток +3…+5ºС. По югу края ожидается еще одна порция осадков, накануне новой недели может выпасть 5–10 мм.

В начале следующей недели вероятно арктическое вторжение умеренной интенсивности, пик которого придется на 26 октября. В этот день даже максимальная дневная температура может не превысить отметку в 0ºС в большинстве районов края. При этом сильные снегопады маловероятны.

#Общество#Прогноз погоды
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