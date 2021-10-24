Холодно без снега. Синоптики рассказали о погоде на начало недели

Как отмечают в ГИС-центре ПГНИУ, холодные массы начали попадать на территорию Прикамья в воскресенье 24 октября: центр циклона сместился за Урал, в его тылу начнется заток более холодного воздуха. Похолодание будет более ощутимо на севере, где ожидаются осадки в смешанной фазе и температура воздуха понизится днем до +2…+3ºС. В Перми ожидаемая температура в течение суток +3…+5ºС. По югу края ожидается еще одна порция осадков, накануне новой недели может выпасть 5–10 мм.