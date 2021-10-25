Продавцы воздуха. Кто обеспечивает ковидные госпитали Прикамья кислородом

В 2021 году «Арника» заключила госконтракты на поставку кислорода на 142,6 млн рублей (в 2020 году — на 82,5 млн рублей, в 2019 году — на 31 млн рублей). «Криогаз-Пермь» заключил в 2021 году госконтракты на 127,2 млн рублей (в 2020 году — на 51 млн рублей). «Авиммед» заключил в 2021 году договоры поставки в пермские больницы на 76,3 млн рублей, в том числе два контракта на общую сумму 31 млн рублей был заключен с региональным минздравом (в 2020 году — на 23 млн рублей).