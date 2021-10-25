Продавцы воздуха. Кто обеспечивает ковидные госпитали Прикамья кислородом

Posted 25 октября 2021, 02:39
Published 25 октября 2021, 02:39
Modified 24 декабря 2024, 18:38
Updated 24 декабря 2024, 18:38
По словам министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень, ежедневно больницы потребляют около 40 тонн кислорода. Ситуация с перебоями была 12 октября, но сейчас нехватки жидкого кислорода нет. Подачей кислорода, поточного и через концентраторы, обеспечены 5 тыс. коек. Как заявила министр, предложенная минобороны РФ помощь по обеспечению здравоохранения жидким кислородом, это «капля в море» — всего 3 тонны в день.
По словам поставщиков, сегодняшний запрос здравоохранения на медицинский кислород примерно в 10 раз больше, чем в «доковидном» 2019 году. Как рассказал журналисту Properm.ru руководитель компании «Криогаз-Пермь» Сергей Фукалов, если «в мирное время» в целом здравоохранение потребляло около 16 тонн в месяц, то сейчас суточная поставка в каждую из крупных клиник — МСЧ №1, горбольницу на ул. Героев Хасана и другие составляет 4 тонны. В некоторые больницы, например в Соликамске, поставщики привозят кислород дважды в сутки.
В 2020 году власти Прикамья сообщили, что производить жидкий кислород для нужд здравоохранения будет подразделение «Мотовилихинских заводов» — ООО «Тепло-М». В мае 2021 года было объявлено о запуске производства, в июле — о том, что предприятие готово отгружать 130 тонн кислорода в месяц. В октябре на запрос журналиста Properm.ru на предприятии сообщили, что сейчас «Мотовилиха» производит 150 тонн жидкого кислорода, а «с Минздравом края у предприятия тесный контакт, все поставки осуществляются своевременно».
По данным «СПАРК-Интерфакс», «Тепло-М» поставляет по госконтрактам жидкий кислород в четыре медучреждения. Договоры поставки в 2021 году были заключены с госпиталем ветеранов, горбольницей им. М.А. Тверье, Пермской краевой клинической больницей и Детской клинической больницей №13 на общую сумму 12 млн рублей.
Основной рынок поставок медицинского кислорода делят между собой три поставщика, это компании «Криогаз-Пермь, «Арника» и «Авиммед». Большей частью для поставки в пермские клиники он закупается за пределами региона, рассказали информированные источники, в Екатеринбурге («Криогаз-Пермь», «Арника», «Авиммед») и в Ижевске («Криогаз-Пермь», «Авиммед»). «Криогаз-Пермь», по словам его же руководителя Сергея Фукалова, поставляет около 50%, а после увеличения спроса — до двух третьих всего объема кислорода.
Первые две компании торгуют кислородом только на территории Прикамья, «Авиммед»— в разных регионах России, в том числе — в Москве, Курганской, Свердловской и Челябинской областях.
В 2021 году «Арника» заключила госконтракты на поставку кислорода на 142,6 млн рублей (в 2020 году — на 82,5 млн рублей, в 2019 году — на 31 млн рублей). «Криогаз-Пермь» заключил в 2021 году госконтракты на 127,2 млн рублей (в 2020 году — на 51 млн рублей). «Авиммед» заключил в 2021 году договоры поставки в пермские больницы на 76,3 млн рублей, в том числе два контракта на общую сумму 31 млн рублей был заключен с региональным минздравом (в 2020 году — на 23 млн рублей).
«Арника» и «Авиммед» зарегистрированы в Свердловской области, первая компания в Екатеринбурге, вторая — в Нижнем Тагиле. Владелец «Авиммеда» Максим Гейко является соучредителем двух предприятий по производству кислорода — «КриогазПК» и завода промышленных газов «АВИМ». Компании имеют непрямую связь с машиностроительными компаниями, относящимися к «епархии» РЖД.
Предприятие «Арника» зарегистрировано в Екатеринбурге, хотя ее владельцы, включая сегодняшних бенефициаров Олега и Марины Шлыковых — жители Прикамья. Предприятие зарегистрировано в 2008 году.
ООО «Криогаз-Пермь» зарегистрировано в 2020 году, владелец — Людмила Большакова, гендиректор — Сергей Фукалов. Они же управляют заводом по производству технических газов «Криогаз» и «ШОН», здесь деректором является Олег Шашмурин. Компании зарегистрированы по одному юридическому адресу в Перми.
Рынок поставок жестко не разделен между игроками, в некоторые больницы кислород поставляют все три компании. Это подтверждают и слова Сергея Фукалова, который сообщил, что при резком росте потребности в медицинском кислороде по заявке больницы едет заполнять резервуары тот поставщик, у которого кислород есть в наличии.
Опрошенные журналистом Properm.ru руководители больниц говорят, что объемы потребления кислорода продолжают расти, в том числе — в нековидных отделениях. Медики говорят, что на сегодня фактически выбраны все суммы заключенных годовых контрактов и необходимо заключать новые.
На минувшей неделе в Прикамье разгорелся публичный скандал, связанный с отсутствием запасов кислорода в горбольнице №6 в Перми. По словам Анастасии Крутень, такой случай имел место, однако он касался именно запасов, пациенты были обеспечены кислородом. По словам опрошенных медиков, проблемы с обеспечением кислородом были и в начале сентября 2021 года, когда больницы начали переполняться из-за потока пациентов. Информация о перебоях появлялась в социальных сетях в Соликамске, Березниках, Чайковском.
Кроме этого, сразу несколько собеседников в здравоохранении сообщили о том, что во время нехватки жидкого медицинского кислорода в ряд больниц завозили промышленный. «Проблемы для пациентов в этом нет, люди обеспечены лечением. Вопрос в том, что технический кислород значительно дешевле, а мог поставляться по цене медицинского», — рассказал на условиях анонимности один из медиков.
В министерстве здравоохранения возможность замены медицинского кислорода на технический отрицают. «Все поставки кислорода в лечебные учреждения края сопровождаются паспортами качества на медицинский кислород, иной кислород не может быть принят лечебными учреждениями по условиям заключенных договоров», — говорится в ответе на запрос редкции.
Кроме этого, в редакцию поступила информация о том, что после резкого повышения спроса на кислород поставщики начали завышать стоимость и диктовать условия заключения контрактов. В минздраве повышения закупочной цены при росте объемов не отрицают. «В связи с ростом числа пациентов с коронавирусной инфекцией, как следствие происходит увеличение потребления кислорода лечебными учреждениями края. В условиях свободного рынка, формирование цены на поставляемую продукцию полностью зависит от коньюнктуры самого рынка и начальной цены производства продукции. Существующий порядок цен на рынке медицинского кислорода отличается от уровня цен предыдущего года в сторону его увеличения, однако отказаться от закупа лечебные учреждения не могут по объективным причинам», — указывается в ответе министерства.
По словам Сергея Фукалова, за последние пару месяцев сотрудники правоохранительных органов несколько раз проверяли законность исполнения контрактов с учреждениями здравоохранения. О том, что силовики проводят проверки, связанные со срывами поставки медицинского кислорода, журналистам Properm.ru сообщили и источники в здравоохранении.