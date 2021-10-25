Житель Бардымского района нелегально срубил деревья на 2,7 миллиона рублей

Posted 25 октября 2021, 12:20
Published 25 октября 2021, 12:20
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
В Прикамье в отношении 30-летнего уроженца деревни Искирь возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Полицейские во время рейдов с сотрудниками лесничества обнаружили, что мужчина незаконно вырубил около 150 деревьев породы ель, пихта и сосна. В результате лесному фонду РФ был причинен материальный ущерб в размере 2,7 млн рублей. Однако подозреваемому не удалось скрыться. Полиция задержала злоумышленника, когда он пытался вывезти древесину на «Камазе».
При проверке правоохранители установили, что мужчина нанял рабочих, которые заготавливали древесину и не знали о незаконности своих действий. У подозреваемого не было разрешения на рубку леса. Для выполнения работ на делянке он попросил у своей матери два трактора, которые принадлежали семье после смерти отца. Рабочие валили деревья и очищали их от веток, а злоумышленник отвозил их на погрузочную площадку.
Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления, проводятся следственные действия.