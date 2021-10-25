Житель Бардымского района нелегально срубил деревья на 2,7 миллиона рублей

При проверке правоохранители установили, что мужчина нанял рабочих, которые заготавливали древесину и не знали о незаконности своих действий. У подозреваемого не было разрешения на рубку леса. Для выполнения работ на делянке он попросил у своей матери два трактора, которые принадлежали семье после смерти отца. Рабочие валили деревья и очищали их от веток, а злоумышленник отвозил их на погрузочную площадку.