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Posted 25 октября 2021, 12:20

Published 25 октября 2021, 12:20

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

Житель Бардымского района нелегально срубил деревья на 2,7 миллиона рублей

25 октября 2021, 12:20
Сейчас проводятся следственные мероприятия.

В Прикамье в отношении 30-летнего уроженца деревни Искирь возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Полицейские во время рейдов с сотрудниками лесничества обнаружили, что мужчина незаконно вырубил около 150 деревьев породы ель, пихта и сосна. В результате лесному фонду РФ был причинен материальный ущерб в размере 2,7 млн рублей. Однако подозреваемому не удалось скрыться. Полиция задержала злоумышленника, когда он пытался вывезти древесину на «Камазе».

При проверке правоохранители установили, что мужчина нанял рабочих, которые заготавливали древесину и не знали о незаконности своих действий. У подозреваемого не было разрешения на рубку леса. Для выполнения работ на делянке он попросил у своей матери два трактора, которые принадлежали семье после смерти отца. Рабочие валили деревья и очищали их от веток, а злоумышленник отвозил их на погрузочную площадку.

Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления, проводятся следственные действия.

#Происшествия
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