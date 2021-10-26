Банк «Открытие»: 51% жителей ПФО готовы пользоваться цифровым паспортом вместо бумажного

Posted 26 октября 2021, 10:41
Published 26 октября 2021, 10:41
Modified 2 марта 2023, 15:59
Updated 2 марта 2023, 15:59
32% жителей Приволжья готовы получить цифровой паспорт*, как только появится такая возможность. При этом 75% полагают, что злоумышленники найдут способ использования цифровых паспортов для мошеннических финансовых операций. Таковы результаты опроса**, проведенного банком «Открытие».
Положительно относятся к идее введения цифровых паспортов 23% опрошенных. Треть наших сограждан (36%) заявляет о нейтральном отношении к цифровым паспортам. При этом 36% относятся к замене бумажных паспортов цифровыми негативно, а 3% высказались за полную отмену внутренних паспортов.
19% заявили, что готовы пользоваться как цифровым, так и бумажным паспортом. 32% готовы получить цифровой паспорт при первой возможности. При этом 49% считают бумажный паспорт надежнее и безопаснее.
Лишь 12% респондентов уверены в надежной защите российского цифрового паспорта. При этом 75% полагают. что мошенники смогут воспользоваться цифровыми паспортами в преступным целях.
Среди основных причин готовности пользоваться цифровым паспортом (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) жители Приволжского федерального округа чаще всего называли то, что он удобный и современный (38%), что нет риска его потерять (по 30%), что это улучшает экологию за счет уменьшения использования бумаги (23%) и желание пробовать всё новое (13%).
Среди основных причин отказа от цифрового паспорта (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) лидируют опасение сбоев в системе учета таких документов (47%), уверенность, что бумажный паспорт безопаснее (37%), нежелание менять свой нынешний бумажный паспорт на цифровой (24%) и отсутствие личного доверия цифровым технологиям (17%).