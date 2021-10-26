Банк «Открытие»: 51% жителей ПФО готовы пользоваться цифровым паспортом вместо бумажного

Среди основных причин готовности пользоваться цифровым паспортом (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) жители Приволжского федерального округа чаще всего называли то, что он удобный и современный (38%), что нет риска его потерять (по 30%), что это улучшает экологию за счет уменьшения использования бумаги (23%) и желание пробовать всё новое (13%).