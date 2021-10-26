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Posted 26 октября 2021, 10:41

Published 26 октября 2021, 10:41

Modified 2 марта 2023, 15:59

Updated 2 марта 2023, 15:59

Банк «Открытие»: 51% жителей ПФО готовы пользоваться цифровым паспортом вместо бумажного

26 октября 2021, 10:41
Большинство опрошенных считают, что злоумышленники найдут способ использования цифровых паспортов для мошенничества.

32% жителей Приволжья готовы получить цифровой паспорт*, как только появится такая возможность. При этом 75% полагают, что злоумышленники найдут способ использования цифровых паспортов для мошеннических финансовых операций. Таковы результаты опроса**, проведенного банком «Открытие».

Положительно относятся к идее введения цифровых паспортов 23% опрошенных. Треть наших сограждан (36%) заявляет о нейтральном отношении к цифровым паспортам. При этом 36% относятся к замене бумажных паспортов цифровыми негативно, а 3% высказались за полную отмену внутренних паспортов.

19% заявили, что готовы пользоваться как цифровым, так и бумажным паспортом. 32% готовы получить цифровой паспорт при первой возможности. При этом 49% считают бумажный паспорт надежнее и безопаснее.

Лишь 12% респондентов уверены в надежной защите российского цифрового паспорта. При этом 75% полагают. что мошенники смогут воспользоваться цифровыми паспортами в преступным целях.

Среди основных причин готовности пользоваться цифровым паспортом (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) жители Приволжского федерального округа чаще всего называли то, что он удобный и современный (38%), что нет риска его потерять (по 30%), что это улучшает экологию за счет уменьшения использования бумаги (23%) и желание пробовать всё новое (13%).

Среди основных причин отказа от цифрового паспорта (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) лидируют опасение сбоев в системе учета таких документов (47%), уверенность, что бумажный паспорт безопаснее (37%), нежелание менять свой нынешний бумажный паспорт на цифровой (24%) и отсутствие личного доверия цифровым технологиям (17%).

* До конца 2021 года в России появятся аналоги бумажных паспортов — смарт-карты. При этом отмены бумажных паспортов не произойдет: россияне смогут выбрать наиболее удобный для себя вариант.
**Опрос проведен банком «Открытие» 18–21 октября по репрезентативной выборке среди тысячи россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.
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