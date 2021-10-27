Власти Прикамья поддержали идею запуска проекта для пожилых «Активное долголетие»

Posted 27 октября 2021, 08:26
Published 27 октября 2021, 08:26
Modified 2 марта 2023, 15:59
Updated 2 марта 2023, 15:59
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал идею некоторых членов Заксобрания Прикамья запустить в регионе проект «Активное долголетие». Благодаря нему пожилые жители региона смогут вести насыщенный и интересный образ жизни. Планируется, что участвовать в реализации проекта будут районные и первичные ветеранские организации, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.
Махонин отметил, что забота о пожилых жителях Прикамья является важным направлением, так как в регионе живут около 750 тыс. человек старше 55 лет — то есть около 30% населения региона являются представителями старшего поколения.
Для реализации проекта нужно скорректировать бюджет региона. Планируется выделение каждый год около 23,5 млн рублей.