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Posted 27 октября 2021, 08:26

Published 27 октября 2021, 08:26

Modified 2 марта 2023, 15:59

Updated 2 марта 2023, 15:59

Власти Прикамья поддержали идею запуска проекта для пожилых «Активное долголетие»

27 октября 2021, 08:26
Каждый год на проект планируется выделять около 23,5 млн рублей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал идею некоторых членов Заксобрания Прикамья запустить в регионе проект «Активное долголетие». Благодаря нему пожилые жители региона смогут вести насыщенный и интересный образ жизни. Планируется, что участвовать в реализации проекта будут районные и первичные ветеранские организации, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Махонин отметил, что забота о пожилых жителях Прикамья является важным направлением, так как в регионе живут около 750 тыс. человек старше 55 лет — то есть около 30% населения региона являются представителями старшего поколения.

Для реализации проекта нужно скорректировать бюджет региона. Планируется выделение каждый год около 23,5 млн рублей.

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