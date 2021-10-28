Fwd: Банк «Открытие» поддержит проведение World Usability Day 2021 в России

Posted 28 октября 2021, 09:57
Published 28 октября 2021, 09:57
Modified 2 марта 2023, 15:59
Updated 2 марта 2023, 15:59
В первый день конференции, 11 ноября, с 16:00 до 19:00 пройдут стримы с UX-лидерами российских компаний. Интервьюером выступит Дмитрий Сатин, основатель компании USABILITYLAB. Можно будет активно поучаствовать в обсуждении и задать спикерам любые вопросы.
Второй день, 12 ноября, с 16:00 до 19:00, — банковский. При поддержке банка «Открытие» в начале дня выступит Эрик Райс - CEO и стратег по контенту группы компаний FatDUX, известный профессионал в UX-сфере и информационной архитектуре, автор книг по юзабилити. Он расскажет про действительно важные вещи в UX, на которые стоит обратить внимание в ближайшие 5 лет. После него состоятся выступления экспертов о том, как UX драйвит банковскую сферу и как она меняет нашу жизнь.
В третий день, 13 ноября, с 12:00 до 17:00, университет ИТМО в Санкт-Петербурге откроет свои двери. На WUD@ITMO пройдет серия докладов и баттл: академический подход против бизнесового в UX. Для самых стойких и мотивированных в конце конференции состоится розыгрыш приятных призов.
* World Usability Day — Всемирный день юзабилити, учрежден по инициативе Ассоциации Профессионалов Юзабилити в 2005 году. Его миссия – информирование общества о необходимости упрощения доступа и использования продуктов и услуг, имеющих особо важное значение для человечества. В этот день специалисты в области проектирования и тестирования интерфейсов делятся знаниями, мнениями и эффективными решениями.