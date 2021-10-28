Fwd: Банк «Открытие» поддержит проведение World Usability Day 2021 в России

Второй день, 12 ноября, с 16:00 до 19:00, — банковский. При поддержке банка «Открытие» в начале дня выступит Эрик Райс - CEO и стратег по контенту группы компаний FatDUX, известный профессионал в UX-сфере и информационной архитектуре, автор книг по юзабилити. Он расскажет про действительно важные вещи в UX, на которые стоит обратить внимание в ближайшие 5 лет. После него состоятся выступления экспертов о том, как UX драйвит банковскую сферу и как она меняет нашу жизнь.