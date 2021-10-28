В культурных учреждениях Пермского края пройдет «Ночь искусств»

В музее пермских древностей (ул. Ленина, 23) юным посетителям покажут, что такое «та самая пермская пермь» (0+). В здании оборудуют фотозону, проведут мастер-классы и розыгрыши. А в музее современного искусства PERMM (бульвар Гагарина, 24) откроются экспозиции «Корни/вещи» (0+) — о текстиле в работе художников и «Работа в черном (0+) — о пермской индустриальной фотографии и шести исследователях городских развалин. В заключение «Ночи искусств» состоится концерт участников выставки «Работа в черном» — пермской группы «Jagath» (0+)