В культурных учреждениях Пермского края пройдет «Ночь искусств»

Posted 28 октября 2021, 09:44
Published 28 октября 2021, 09:44
Modified 2 марта 2023, 15:59
Updated 2 марта 2023, 15:59
Пермский край примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств». Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, в этом году культурное событие пройдет в День народного единства, 4 ноября.
В акции задействованы музеи и театры, выставочные и концертные залы, дворцы культуры и библиотеки. Учреждения подготовили камерные программы, посетить которые можно только по QR-коду и с соблюдением противоэпидемических требований Роспотребнадзора. Организаторы просят пользователей соцсетей публиковать посты и фото с хэштегами #мывместе #мыедины и #россияобъединяет.
Гости Пермского детского музейного центра приглашают смастерить свою игрушку, в Чусовом пройдут мастер-классы и кукольный спектакль, а в Очере пройдет тематическая театрализованная экскурсия. Коми-Пермяцкий этнокультурный центр покажет посетителям концерт ансамбля песни и танца «ШондiБан», а также кинопоказы и мастер-классы в этническом стиле. В «Пермской синематеке» состоится премьера художественного фильма про необычную историю любви.
Пермская филармония (ул. Ленина, 50 б) приглашает слушателей на этнофутуристический концерт-спектакль «Музыка древних цивилизаций» (6+). На спектакле можно будет услышать редкие музыкальные композиции Месопотамии, Греции, Тибета и Египта. В Доме Мешкова (ул. Монастырская, 11) 4 ноября состоится вечер классической музыки (0+). Лауреат международных конкурсов Алексей Швыдкин исполнит на старинном этапе классические композиции. Перед мероприятием гости смогут прослушать авторскую экскурсию ведущего научного сотрудника Дома Мешкова Льва Ощепкова. После концерта в кондитерской «Грибушин» пройдет дегустация чая.
В музее пермских древностей (ул. Ленина, 23) юным посетителям покажут, что такое «та самая пермская пермь» (0+). В здании оборудуют фотозону, проведут мастер-классы и розыгрыши. А в музее современного искусства PERMM (бульвар Гагарина, 24) откроются экспозиции «Корни/вещи» (0+) — о текстиле в работе художников и «Работа в черном (0+) — о пермской индустриальной фотографии и шести исследователях городских развалин. В заключение «Ночи искусств» состоится концерт участников выставки «Работа в черном» — пермской группы «Jagath» (0+)
В Пермской художественной галерее (Комсомольский проспект, 4) начнет работать выставка «Не только украшение…» (0+), посвященная популярным техникам ювелирного искусства. Также пермяки и гости города смогут посетить музыкальную экскурсию по выставке иконописи и храмовой скульптуры «Неземная красота» при участии фольклорного ансамбля «Тишина». В галерее пройдут и тематические лекции, а дети разных возрастов смогут поучаствовать в игровых программах.
В акции «Ночь искусств» в офлайн-формате примут участие более 40 учреждений культуры. На многие мероприятия нужно зарегистрироваться заранее из-за ограничений по числу посетителей. Узнать подробнее о программе «Ночи искусств» и ценах на билеты вы можете на сайте краевого Минкульта.