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Posted 31 октября 2021, 04:53

Published 31 октября 2021, 04:53

Modified 2 марта 2023, 15:59

Updated 2 марта 2023, 15:59

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 5 756 человек

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 5 756 человек

31 октября 2021, 04:53
Фото: 1MediaInvest.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Сейчас более полутысячи человек находятся в тяжелом состоянии в ковидных госпиталях.

По данным правительства Пермского края, общее число инфицированных в Прикамье достигло 119 091. За сутки в регионе проведено 14 251 ПЦР-исследование на новую коронавирусную инфекцию.

По состоянию на утро 30 октября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 913 832 человека. 674 964 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.

На 30 октября в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находились 517 пациентов. Из них 199 подключены к аппаратам ИВЛ.

#Общество#Коронавирус в Перми#COVID-19
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