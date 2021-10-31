С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 5 756 человек

Posted 31 октября 2021, 04:53
Published 31 октября 2021, 04:53
Modified 2 марта 2023, 15:59
Updated 2 марта 2023, 15:59
По данным правительства Пермского края, общее число инфицированных в Прикамье достигло 119 091. За сутки в регионе проведено 14 251 ПЦР-исследование на новую коронавирусную инфекцию.
По состоянию на утро 30 октября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 913 832 человека. 674 964 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.
На 30 октября в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находились 517 пациентов. Из них 199 подключены к аппаратам ИВЛ.