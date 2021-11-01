properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября 2021, 08:22

Published 1 ноября 2021, 08:22

Modified 2 марта 2023, 15:59

Updated 2 марта 2023, 15:59

Молодой пермяк попался с 25 свертками наркотиков. Его отправили в колонию строгого режима

Молодой пермяк попался с 25 свертками наркотиков. Его отправили в колонию строгого режима

1 ноября 2021, 08:22
Фото: 1MI.
При себе у осужденного нашли 25 свертков с наркотиком.

Суд отправил 23-летнего пермяка на восемь лет в колонию строгого режима за попытку сбыта наркотиков. Его и 20-летнего знакомого задержали в апреле. Во время досмотра у парня нашли 25 свертков с синтетическим наркотиком, затем было найдено еще 49 закладок. Общая масса изъятого вещества составила более 16 граммов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, один из приятелей через интернет покупал наркотики, после чего они вместе фасовали его на мелкие партии и реализовывали его в Перми через тайники. В ближайшее время планируется судить и 20-летнего парня.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика