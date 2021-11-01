Молодой пермяк попался с 25 свертками наркотиков. Его отправили в колонию строгого режима

Posted 1 ноября 2021, 08:22
Published 1 ноября 2021, 08:22
Modified 2 марта 2023, 15:59
Updated 2 марта 2023, 15:59
Суд отправил 23-летнего пермяка на восемь лет в колонию строгого режима за попытку сбыта наркотиков. Его и 20-летнего знакомого задержали в апреле. Во время досмотра у парня нашли 25 свертков с синтетическим наркотиком, затем было найдено еще 49 закладок. Общая масса изъятого вещества составила более 16 граммов.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, один из приятелей через интернет покупал наркотики, после чего они вместе фасовали его на мелкие партии и реализовывали его в Перми через тайники. В ближайшее время планируется судить и 20-летнего парня.