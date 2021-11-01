Молодой пермяк попался с 25 свертками наркотиков. Его отправили в колонию строгого режима

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, один из приятелей через интернет покупал наркотики, после чего они вместе фасовали его на мелкие партии и реализовывали его в Перми через тайники. В ближайшее время планируется судить и 20-летнего парня.