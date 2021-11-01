Ноябрь может стать самым теплым с 2017 года. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на месяц

Месяц будет теплым, но начнется он с холодов. В ночь на 3 ноября температура по востоку региона опустится до -15…-17°.

Ноябрь этого года может стать самым теплым с 2017 года. В этом случае вероятны оттепели в течение всего месяца. Средняя температура воздуха на севере края ожидается на 4–5° выше нормы. Если прогнозы оправдаются, то в Перми средняя температура будет около -3°. Осадков будет около нормы, но больше — на севере края. Специалисты ГИС-Центра ПГНИУ отмечают, что в последние годы аномально теплый ноябрь случается в регионе в среднем каждые четыре года, такими были ноябрь 2005, 2008, 2013, 2017 годов. Хоть месяц и будет теплым, но начнется с серьезного похолодания в начале ноября. В ночь на 3 ноября температура опустится до -7…-12°, по востоку -15…-17°. С 5 ноября начнется потепление — следующие пять дней будут ветреными, облачными и очень теплыми с большим количеством дождя и мокрого снега. Температура будет около +4…+6°, синоптики считают, что это будет самым теплый период месяца, однако теплая погода может сохранится и после 10 ноября. С 20 ноября по всему региону ожидается избыток снега. В это же время может сформироваться устойчивый снежный покров. Главная новость по теме Похолодает до -15 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю в Пермском крае