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Posted 1 ноября 2021, 12:34

Published 1 ноября 2021, 12:34

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Росавиация разрешила двум компаниям летать из Перми в Грецию и Танзанию

Росавиация разрешила двум компаниям летать из Перми в Грецию и Танзанию

1 ноября 2021, 12:34
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Перелеты будут проходить дважды в неделю.

Росавиация выдала авиакомпаниям Azur Air и Royal Flight допуски на рейсы из Перми в Танзанию и Грецию. Информация об этом опубликована в приказе от 29 октября текущего года на сайте ведомства.

Авиаперевозчик Azur Air будет летать из краевой столицы на греческие острова Корфу и Миконос. Royal Flight пожелал выполнять рейсы в Занзибар. Обе компании будут совершать перелеты из Перми дважды в неделю.

Немного раньше, 20 октября, разрешение на выполнение рейсов из Перми в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх (Египет) получил авиаперевозчик «ИрАэро».

#Общество#Аэропорт
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