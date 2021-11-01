Росавиация разрешила двум компаниям летать из Перми в Грецию и Танзанию

Posted 1 ноября 2021, 12:34
Published 1 ноября 2021, 12:34
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Росавиация выдала авиакомпаниям Azur Air и Royal Flight допуски на рейсы из Перми в Танзанию и Грецию. Информация об этом опубликована в приказе от 29 октября текущего года на сайте ведомства.
Авиаперевозчик Azur Air будет летать из краевой столицы на греческие острова Корфу и Миконос. Royal Flight пожелал выполнять рейсы в Занзибар. Обе компании будут совершать перелеты из Перми дважды в неделю.
Немного раньше, 20 октября, разрешение на выполнение рейсов из Перми в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх (Египет) получил авиаперевозчик «ИрАэро».