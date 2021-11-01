«СИБУР-Химпром» победил в трёх номинациях Всероссийского отраслевого конкурса Российского союза химиков

В объединенной номинации «Ответственность и партнерство» и «Социальные гарантии и забота» эксперты РСХ оценивали эффективность коммуникаций предприятия с персоналом, а также разнообразие и масштаб социальных проектов.



РСХ отметил высокие результаты «СИБУР-Химпрома» в реализации программы социальных инвестиций СИБУРа – «Формула хороших дел». В Перми за время работы программы было выделено 68 грантов, проведено 29 межрегиональных проектов, поддержано 11 волонтерских инициатив и 4 проекта студентов.



Благодаря «Формуле хороших дел» в Перми, например, появился Центр уличного баскетбола «СИБУР» на стадионе «Юность» и экологический сенсорный сад для детей с расстройствами аутистического спектра на территории больницы им. Пичугина.



Награждение победителей состоялось на собрании участников РСХ в рамках Московского международного химического форума и выставки «Химия 2021». В конкурсной программе в различных номинациях на награды претендовали более 20 химических компаний и предприятий со всей России.



