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Posted 1 ноября 2021, 10:43

Published 1 ноября 2021, 10:43

Modified 2 марта 2023, 15:59

Updated 2 марта 2023, 15:59

«СИБУР-Химпром» победил в трёх номинациях Всероссийского отраслевого конкурса Российского союза химиков

1 ноября 2021, 10:43
Предприятие участвовало в конкурсе впервые.

АО «СИБУР-Химпром» стало победителем первого этапа Всероссийского отраслевого конкурса Российского союза химиков (РСХ) «Пять звезд. Лидер химической отрасли» в номинациях «Безопасность на производстве» и «Информационная открытость». Первым пермский СИБУР стал и в объединенной номинации: «Ответственность и партнерство» и «Социальные гарантии и забота». Предприятие участвовало в конкурсе первый раз, все награды были получены в категории «средние компании».

«Безопасное производство и информационная открытость – главные признаки современного предприятия, наши победные номинации говорят сами за себя, – отметил генеральный директор «СИБУР-Химпром» Данил Рассказов. – «Безопасность без компромиссов» – одна из основополагающих ценностей СИБУРа. Жюри оценило совокупность наших усилий в этом направлении: общую стратегию и отдельные решения, в том числе цифровые, направленные на обеспечение безопасности сотрудников на рабочих местах».

В объединенной номинации «Ответственность и партнерство» и «Социальные гарантии и забота» эксперты РСХ оценивали эффективность коммуникаций предприятия с персоналом, а также разнообразие и масштаб социальных проектов.

РСХ отметил высокие результаты «СИБУР-Химпрома» в реализации программы социальных инвестиций СИБУРа – «Формула хороших дел». В Перми за время работы программы было выделено 68 грантов, проведено 29 межрегиональных проектов, поддержано 11 волонтерских инициатив и 4 проекта студентов.

Благодаря «Формуле хороших дел» в Перми, например, появился Центр уличного баскетбола «СИБУР» на стадионе «Юность» и экологический сенсорный сад для детей с расстройствами аутистического спектра на территории больницы им. Пичугина.

Награждение победителей состоялось на собрании участников РСХ в рамках Московского международного химического форума и выставки «Химия 2021». В конкурсной программе в различных номинациях на награды претендовали более 20 химических компаний и предприятий со всей России.

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