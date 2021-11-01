«СИБУР-Химпром» победил в трёх номинациях Всероссийского отраслевого конкурса Российского союза химиков

Posted 1 ноября 2021, 10:43
Published 1 ноября 2021, 10:43
Modified 2 марта 2023, 15:59
Updated 2 марта 2023, 15:59
АО «СИБУР-Химпром» стало победителем первого этапа Всероссийского отраслевого конкурса Российского союза химиков (РСХ) «Пять звезд. Лидер химической отрасли» в номинациях «Безопасность на производстве» и «Информационная открытость». Первым пермский СИБУР стал и в объединенной номинации: «Ответственность и партнерство» и «Социальные гарантии и забота». Предприятие участвовало в конкурсе первый раз, все награды были получены в категории «средние компании».
«Безопасное производство и информационная открытость – главные признаки современного предприятия, наши победные номинации говорят сами за себя, – отметил генеральный директор «СИБУР-Химпром» Данил Рассказов. – «Безопасность без компромиссов» – одна из основополагающих ценностей СИБУРа. Жюри оценило совокупность наших усилий в этом направлении: общую стратегию и отдельные решения, в том числе цифровые, направленные на обеспечение безопасности сотрудников на рабочих местах».
В объединенной номинации «Ответственность и партнерство» и «Социальные гарантии и забота» эксперты РСХ оценивали эффективность коммуникаций предприятия с персоналом, а также разнообразие и масштаб социальных проектов.
РСХ отметил высокие результаты «СИБУР-Химпрома» в реализации программы социальных инвестиций СИБУРа – «Формула хороших дел». В Перми за время работы программы было выделено 68 грантов, проведено 29 межрегиональных проектов, поддержано 11 волонтерских инициатив и 4 проекта студентов.
Благодаря «Формуле хороших дел» в Перми, например, появился Центр уличного баскетбола «СИБУР» на стадионе «Юность» и экологический сенсорный сад для детей с расстройствами аутистического спектра на территории больницы им. Пичугина.
Награждение победителей состоялось на собрании участников РСХ в рамках Московского международного химического форума и выставки «Химия 2021». В конкурсной программе в различных номинациях на награды претендовали более 20 химических компаний и предприятий со всей России.