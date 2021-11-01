В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» назначили нового главного инженера

Игорь Иванович Мазеин родился в 1964 году. В 1987 окончил Пермский политехнический институт по специальности технология и комплексная механизация разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, в 2010 году получил степень МВА в Российском государственном университете нефти и газа им. Губкина. Трудовой путь начал оператором по ремонту скважин в НГДУ «Красноленинскнефть» Ханты-Мансийского АО. С 1998 года работает на нефтепромыслах Пермской области. В 2010 году назначен заместителем Генерального директора по производству, а в 2015 стал главным инженером предприятия. Имеет почётное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ», в 2021 году награждён Орденом почёта.