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Posted 1 ноября 2021, 07:10

Published 1 ноября 2021, 07:10

Modified 2 марта 2023, 15:59

Updated 2 марта 2023, 15:59

В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» назначили нового главного инженера

1 ноября 2021, 07:10
Руслан Пивовар будет контролировать работу 12 цехов добычи нефти и газа в Прикамье.

Первым заместителем генерального директора — главным инженером предприятия назначен Руслан Пивовар. На этой должности он сменил Игоря Мазеина, который возглавил научно-проектный институт.

Руслан Пивовар окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет, трудовой путь начинал в Западной Сибири. В 2014 году был назначен главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», а с 2019 года работал в департаменте обеспечения добычи нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ».

В Пермском крае Руслан Пивовар будет контролировать работу 12 цехов добычи нефти и газа. Кроме того, в службу главного инженера входят пять управлений, курирующих развитие активов и работу с инвестиционными проектами, внедрение технологий добычи нефти и газа, механоэнергетическое и метрологическое обеспечение, диспетчерскую службу предприятия, испытательные центры и ряд других направлений.

Справка. Руслан Петрович Пивовар родился в 1969 году. Окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений» в 1997 году и «Экономика и управление на предприятии» — в 2007 году. Трудовой путь начинал в Лангепасе. Имеет звание «Почётный нефтяник», в 2021 году награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Игорь Иванович Мазеин родился в 1964 году. В 1987 окончил Пермский политехнический институт по специальности технология и комплексная механизация разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, в 2010 году получил степень МВА в Российском государственном университете нефти и газа им. Губкина. Трудовой путь начал оператором по ремонту скважин в НГДУ «Красноленинскнефть» Ханты-Мансийского АО. С 1998 года работает на нефтепромыслах Пермской области. В 2010 году назначен заместителем Генерального директора по производству, а в 2015 стал главным инженером предприятия. Имеет почётное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ», в 2021 году награждён Орденом почёта.
Научно-проектный институт — подразделение ПНИПУ. В нем трудятся порядка двухсот специалистов инженеров. Учреждение специализируется на разработке проектной документации для строительства и реконструкции объектов нефтедобычи и выступает генеральным подрядчиком ПАО «ЛУКОЙЛ».
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