В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» назначили нового главного инженера

Posted 1 ноября 2021, 07:10
Published 1 ноября 2021, 07:10
Modified 2 марта 2023, 15:59
Updated 2 марта 2023, 15:59
Первым заместителем генерального директора — главным инженером предприятия назначен Руслан Пивовар. На этой должности он сменил Игоря Мазеина, который возглавил научно-проектный институт.
Руслан Пивовар окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет, трудовой путь начинал в Западной Сибири. В 2014 году был назначен главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», а с 2019 года работал в департаменте обеспечения добычи нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ».
В Пермском крае Руслан Пивовар будет контролировать работу 12 цехов добычи нефти и газа. Кроме того, в службу главного инженера входят пять управлений, курирующих развитие активов и работу с инвестиционными проектами, внедрение технологий добычи нефти и газа, механоэнергетическое и метрологическое обеспечение, диспетчерскую службу предприятия, испытательные центры и ряд других направлений.