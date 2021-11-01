За 10 месяцев 2021 года на пожарах в Пермском крае погибли 22 ребенка

По статистике, за 10 месяцев нынешнего года в Пермском крае произошло 3 911 пожаров, что на 12,7% больше, чем в 2020 году (3 470). Во время тушения огня пожарные обнаружили 233 погибших, в их числе 22 ребенка. По данным регионального МЧС, число пожаров и погибших увеличилось в Верещагинском, Краснокамском, Нытвенском, Добрянском, Кизеловском и Гремячинском городских округах, а также в Ординском и Карагайском муниципальных округах.