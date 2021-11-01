За 10 месяцев 2021 года на пожарах в Пермском крае погибли 22 ребенка

Posted 1 ноября 2021, 11:34
Published 1 ноября 2021, 11:34
Modified 2 марта 2023, 15:59
Updated 2 марта 2023, 15:59
На прошлой неделе, с 25 по 31 октября, в Пермском крае произошел 71 пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, в огне погибли четыре человека. Еще четыре жителя Прикамья получили различные травмы. За аналогичный период 2020 года было зафиксировано 92 пожара.
Причинами происшествий стали:
По статистике, за 10 месяцев нынешнего года в Пермском крае произошло 3 911 пожаров, что на 12,7% больше, чем в 2020 году (3 470). Во время тушения огня пожарные обнаружили 233 погибших, в их числе 22 ребенка. По данным регионального МЧС, число пожаров и погибших увеличилось в Верещагинском, Краснокамском, Нытвенском, Добрянском, Кизеловском и Гремячинском городских округах, а также в Ординском и Карагайском муниципальных округах.