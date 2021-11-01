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Posted 1 ноября 2021, 11:34

Published 1 ноября 2021, 11:34

Modified 2 марта 2023, 15:59

Updated 2 марта 2023, 15:59

За 10 месяцев 2021 года на пожарах в Пермском крае погибли 22 ребенка

За 10 месяцев 2021 года на пожарах в Пермском крае погибли 22 ребенка

1 ноября 2021, 11:34
Фото: Properm.ru.
Количество пожаров в регионе за 2021 год приближается к четырем тысячам.

На прошлой неделе, с 25 по 31 октября, в Пермском крае произошел 71 пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, в огне погибли четыре человека. Еще четыре жителя Прикамья получили различные травмы. За аналогичный период 2020 года было зафиксировано 92 пожара.

Причинами происшествий стали:

  • неосторожное обращение с огнем — 29 случаев;
  • нарушение правил устройства и использования электрооборудования — 19 случаев;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации печей — 14 случаев;
  • поджог — восемь случаев;
  • неисправность механизмов автомобиля — один случай.

По статистике, за 10 месяцев нынешнего года в Пермском крае произошло 3 911 пожаров, что на 12,7% больше, чем в 2020 году (3 470). Во время тушения огня пожарные обнаружили 233 погибших, в их числе 22 ребенка. По данным регионального МЧС, число пожаров и погибших увеличилось в Верещагинском, Краснокамском, Нытвенском, Добрянском, Кизеловском и Гремячинском городских округах, а также в Ординском и Карагайском муниципальных округах.

#Регион#Мчс
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