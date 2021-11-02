Минздрав Прикамья рассказал, когда в регион привезут «Спутник Лайт»

Posted 2 ноября 2021, 11:44
Published 2 ноября 2021, 11:44
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Стало известно, когда власти ожидают поставку однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». В прошлые выходные пермяки жаловались на нехватку препарата в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации после введения доступа по QR-кодам о пройденной вакцинации в ряд заведений и учреждений.
В пресс-службе Минздрава Пермского края Properm.ru рассказали, что привезти очередную партию «Спутника Лайт» должны во второй декаде месяца, то есть, в промежутке между 10 и 20 ноября. О количестве доз вакцины пока ничего не известно. После вакцинации «Спутником Лайт» пермяки могут в течение суток получить QR-код о пройденной иммунизации, с которым после локдауна смогут посещать заведения общепита, культурные и спортивные мероприятия. Для сравнения, «Спутник V» ставится в два приема, между которыми должно пройти три недели.
Ранее Минздрав РФ не рекомендовал использовать для первичной вакцинации «Спутник Лайт», но сначала прививки этим препаратом делали и тем, кто никогда прежде не вакцинировался. Сейчас рекомендации федерального Минздрава должны учитывать и в Пермском крае.