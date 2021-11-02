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Posted 2 ноября 2021, 11:44

Published 2 ноября 2021, 11:44

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Минздрав Прикамья рассказал, когда в регион привезут «Спутник Лайт»

2 ноября 2021, 11:44
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Коронавирус в Перми
Проблема с нехваткой вакцины возникла и в других регионах России из-за введения доступа в ряд заведений и на многие мероприятия по QR-кодам.

Стало известно, когда власти ожидают поставку однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». В прошлые выходные пермяки жаловались на нехватку препарата в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации после введения доступа по QR-кодам о пройденной вакцинации в ряд заведений и учреждений.

В пресс-службе Минздрава Пермского края Properm.ru рассказали, что привезти очередную партию «Спутника Лайт» должны во второй декаде месяца, то есть, в промежутке между 10 и 20 ноября. О количестве доз вакцины пока ничего не известно. После вакцинации «Спутником Лайт» пермяки могут в течение суток получить QR-код о пройденной иммунизации, с которым после локдауна смогут посещать заведения общепита, культурные и спортивные мероприятия. Для сравнения, «Спутник V» ставится в два приема, между которыми должно пройти три недели.

Ранее Минздрав РФ не рекомендовал использовать для первичной вакцинации «Спутник Лайт», но сначала прививки этим препаратом делали и тем, кто никогда прежде не вакцинировался. Сейчас рекомендации федерального Минздрава должны учитывать и в Пермском крае.

#Общество#Коронавирус в Перми
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