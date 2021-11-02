В Перми поменялось время работы пунктов вакцинации от коронавируса

Posted 2 ноября 2021, 10:00
Published 2 ноября 2021, 10:00
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
В Перми изменилось время работы некоторых пунктов вакцинации и добавился еще один мобильный пункт. Пермяки смогут поставить прививки в них без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.
Пункты вакцинации
|Адрес
|Режим работы
|Вакцины
|ТЦ «КИТ», ул. Крупской, 79а (автобус на площади перед ТЦ)
|3 ноября с 10:00 до 18:00
|От COVID-19, от гриппа
|Гипермаркет Магнит "Семейный", ул. Светлогорская, 15а
|2-3 ноября с 11:00 до 19:30; 4-6 ноября с 9:00 до 14:00
|От COVID-19, от гриппа
|ТРК "СПЕШИLOVE", ул. Спешилова, 114, 1 этаж
|2-3 ноября с 11:00 до 17:00; 5-6 ноября с 11.00 до 18.00
|От COVID-19, от гриппа, от пневмококковой инфекции
|Помещение Автовокзала, ул. Революции, 68
|2-3 ноября с 10:00 до 16:00
| От COVID-19, от гриппа
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Перед ТРК «Столица» (автобус рядом с остановкой «ДК им. Гагарина»)
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2-3 ноября с 12:00 до 18:30; 4 ноября с 12:00 до 18:00
|От COVID-19, от гриппа
|ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж)
|1-5 ноября с 14:00 до 20:00; 6-7 ноября с 12:00 до 18:00
|От COVID-19, от гриппа
|МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9
|1-7 ноября с 11:00 до 17:00
| От COVID-19, от гриппа
|Выставочное объединение «Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, 1-й этаж
|1-3 ноября с 11:00 до 17:00; 4-7 ноября с 10:00 до 18:00
| От COVID-19, от гриппа
|Торгово-развлекательный комплекс «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж)
|1-7 ноября с 12:00 до 18:00
| От COVID-19, от гриппа