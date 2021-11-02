В Перми поменялось время работы пунктов вакцинации от коронавируса

Адрес Режим работы Вакцины

ТЦ «КИТ», ул. Крупской, 79а (автобус на площади перед ТЦ) 3 ноября с 10:00 до 18:00 От COVID-19, от гриппа

Гипермаркет Магнит "Семейный", ул. Светлогорская, 15а 2-3 ноября с 11:00 до 19:30; 4-6 ноября с 9:00 до 14:00 От COVID-19, от гриппа

ТРК "СПЕШИLOVE", ул. Спешилова, 114, 1 этаж 2-3 ноября с 11:00 до 17:00; 5-6 ноября с 11.00 до 18.00 От COVID-19, от гриппа, от пневмококковой инфекции

Помещение Автовокзала, ул. Революции, 68 2-3 ноября с 10:00 до 16:00 От COVID-19, от гриппа



Перед ТРК «Столица» (автобус рядом с остановкой «ДК им. Гагарина») 2-3 ноября с 12:00 до 18:30; 4 ноября с 12:00 до 18:00 От COVID-19, от гриппа

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж) 1-5 ноября с 14:00 до 20:00; 6-7 ноября с 12:00 до 18:00 От COVID-19, от гриппа

МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9 1-7 ноября с 11:00 до 17:00 От COVID-19, от гриппа



Выставочное объединение «Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, 1-й этаж 1-3 ноября с 11:00 до 17:00; 4-7 ноября с 10:00 до 18:00 От COVID-19, от гриппа

