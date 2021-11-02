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Posted 2 ноября 2021, 10:00

Published 2 ноября 2021, 10:00

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

В Перми поменялось время работы пунктов вакцинации от коронавируса

2 ноября 2021, 10:00
Сюжет
Коронавирус в Перми
На этой неделе в краевой столице будет работать девять пунктов вакцинации от COVID-19.

В Перми изменилось время работы некоторых пунктов вакцинации и добавился еще один мобильный пункт. Пермяки смогут поставить прививки в них без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Пункты вакцинации

Адрес Режим работы Вакцины
ТЦ «КИТ», ул. Крупской, 79а (автобус на площади перед ТЦ) 3 ноября с 10:00 до 18:00 От COVID-19, от гриппа
Гипермаркет Магнит "Семейный", ул. Светлогорская, 15а 2-3 ноября с 11:00 до 19:30; 4-6 ноября с 9:00 до 14:00 От COVID-19, от гриппа
ТРК "СПЕШИLOVE", ул. Спешилова, 114, 1 этаж 2-3 ноября с 11:00 до 17:00; 5-6 ноября с 11.00 до 18.00 От COVID-19, от гриппа, от пневмококковой инфекции
Помещение Автовокзала, ул. Революции, 68 2-3 ноября с 10:00 до 16:00 От COVID-19, от гриппа

Перед ТРК «Столица» (автобус рядом с остановкой «ДК им. Гагарина»)

2-3 ноября с 12:00 до 18:30; 4 ноября с 12:00 до 18:00

 От COVID-19, от гриппа
ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж) 1-5 ноября с 14:00 до 20:00; 6-7 ноября с 12:00 до 18:00 От COVID-19, от гриппа
МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9 1-7 ноября с 11:00 до 17:00 От COVID-19, от гриппа
Выставочное объединение «Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, 1-й этаж 1-3 ноября с 11:00 до 17:00; 4-7 ноября с 10:00 до 18:00 От COVID-19, от гриппа
Торгово-развлекательный комплекс «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж) 1-7 ноября с 12:00 до 18:00 От COVID-19, от гриппа
#Общество#Коронавирус в Перми
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