Платить будем больше? Пермская сетевая компания присоединилась к «Т Плюс»

Как отметил Виталий Степанов в своем посте в Facebook, за последние годы команде юристов удалось оспорить несколько тарифов: за 2009, 2010, 2011, второе полугоде 2012, октябрь — декабрь 2017 годов, 2018, 2019–2023 гг. Сейчас Пермский краевой суд рассматривает дела об оспаривании тарифов ПСК на тепловую энергию на 2014–2017 гг. При этом ждать, что потребители, получат и тарифы «Т Плюс», некоторые из которых значительно ниже, тоже не приходится. «С 1 января разные цены тепла в рамках реализации схемы «альткотельная» будут пытаться подтягивать друг к другу и конечно не в сторону снижения», — считает специалист.