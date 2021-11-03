Платить будем больше? Пермская сетевая компания присоединилась к «Т Плюс»

Posted 3 ноября 2021, 08:20
Published 3 ноября 2021, 08:20
Modified 2 марта 2023, 15:59
Updated 2 марта 2023, 15:59
ООО «Пермская сетевая компания» прекратила свою деятельность путем присоединения к своей материнской компании ПАО «Т Плюс». Внимание на реорганизацию обратил юрист Виталий Степанов, соответствующие изменения уже внесены в ЕГРЮЛ.
Как отметил Виталий Степанов в своем посте в Facebook, за последние годы команде юристов удалось оспорить несколько тарифов: за 2009, 2010, 2011, второе полугоде 2012, октябрь — декабрь 2017 годов, 2018, 2019–2023 гг. Сейчас Пермский краевой суд рассматривает дела об оспаривании тарифов ПСК на тепловую энергию на 2014–2017 гг. При этом ждать, что потребители, получат и тарифы «Т Плюс», некоторые из которых значительно ниже, тоже не приходится. «С 1 января разные цены тепла в рамках реализации схемы «альткотельная» будут пытаться подтягивать друг к другу и конечно не в сторону снижения», — считает специалист.
В пресс-службе ПСК отметили, что консолидация проведена в рамках стратегии развития до 2032 года, «делающей упор на комплексное развитие теплоснабжения в городах присутствия «Т Плюс». «ПАО «Т Плюс» появилось в нынешнем виде в 2014 году благодаря консолидации «ТГК-5», «ТГК-6», «ТГК-9» и «Оренбургской ТГК» на базе «Волжской ТГК». Присоединение к компании дочерних организаций сегодня является продолжением этого масштабного процесса», — отметили в компании. В рамках присоединения в состав «Т Плюс» кроме ПСК вошла и «Березниковская сетевая компания». На вопрос Properm.ru об изменениях для потребителей в компании не ответили.
«Пермская сетевая компания» перед началом отопительного сезона отчиталась властям о готовности всех систем. Однако жители регулярно жалуются на перебои с поставкой теплоносителя, а также горячей воды.