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Posted 4 ноября 2021, 13:07

Published 4 ноября 2021, 13:07

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Где больше всего заболевших коронавирусом за сутки в Пермском крае? Данные Роспотребнадзора

Где больше всего заболевших коронавирусом за сутки в Пермском крае? Данные Роспотребнадзора

4 ноября 2021, 13:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Лидером по заболеваемости в регионе остается краевая столица. Но если раньше там выявлялось более половины всех заболевших, то сейчас коронавирус пошел в территории.

Сегодня оперштаб по борьбе с коронавирусом отчитался о 709 случаях заражения в Пермском крае. Заболевшие распределились по 33 территориям региона. Больше всего пациентов с коронавирусом диагностировано в Перми — 285, на втором месте по заболеваемости Чусовской округ с 77 случаями, на третьем — Пермский район с 62 пациентами.

В Соликамском округе диагностировано 43 случая COVID-19, В Березниках — 25, в Уинском округе — 24, в Чайковском, Суксунском и Лысьвенском округах — по 21, в Чернушинском округе — 18, в Добрянском округе — 16, в Чердынском округе — 11, в Кизеле — 10, в Александровском округе — девять, в Кишертском округе — восемь, в Осинском округе — семь, в Березовском округе — шесть, в Губахе, Краснокамском, Еловском и Нытвенском округах — по пять, в Октябрьском округе и Кунгурском районе — по четыре, в ЗАТО Звездный и Куединском округе — по три, в Бардымском и Горнозаводском округах, а также в Кунгуре — по два.

В остальных пяти территориях зафиксировано лишь по одному случаю заражения коронавирусом — это Очерский, Кочевский, Юсьвинский и Сивинский округа, а также Большесосновский район.

#Общество#Коронавирус в Перми
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