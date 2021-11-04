Где больше всего заболевших коронавирусом за сутки в Пермском крае? Данные Роспотребнадзора

В Соликамском округе диагностировано 43 случая COVID-19, В Березниках — 25, в Уинском округе — 24, в Чайковском, Суксунском и Лысьвенском округах — по 21, в Чернушинском округе — 18, в Добрянском округе — 16, в Чердынском округе — 11, в Кизеле — 10, в Александровском округе — девять, в Кишертском округе — восемь, в Осинском округе — семь, в Березовском округе — шесть, в Губахе, Краснокамском, Еловском и Нытвенском округах — по пять, в Октябрьском округе и Кунгурском районе — по четыре, в ЗАТО Звездный и Куединском округе — по три, в Бардымском и Горнозаводском округах, а также в Кунгуре — по два.