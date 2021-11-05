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Posted 5 ноября 2021, 08:38

Published 5 ноября 2021, 08:38

Modified 2 марта 2023, 15:58

Updated 2 марта 2023, 15:58

Бабушка из Сарса узнала от следователей, что купила внучке подарок

Бабушка из Сарса узнала от следователей, что купила внучке подарок

5 ноября 2021, 08:38
Фото: 1MI.
Девушка купила себе вещи в интернет-магазине, воспользовавшись данными с бабушкиной банковской карты.

В Октябрьском следователи СКР по Пермскому краю предъявили обвинение несовершеннолетней жительнице города Нижняя Тура Свердловской области за кражу денег у бабушки, проживающей в Прикамье. Девушке инкриминируется п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в апреле 2021 года обвиняемая, 2005 года рождения, находясь в квартире в городе Нижняя Тура Свердловской области, зная номер банковской карты своей бабушки — жительницы посёлка Сарс Пермского края, и числовое значение, указанное на обороте данной банковской карты, на своем мобильном телефоне в личном кабинете приложения одного из интернет-магазинов, оплатила покупки указанной банковской картой, на общую сумму более 3 тыс. рублей.

#Происшествия#Кража
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