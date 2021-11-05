Бабушка из Сарса узнала от следователей, что купила внучке подарок

По данным следствия, в апреле 2021 года обвиняемая, 2005 года рождения, находясь в квартире в городе Нижняя Тура Свердловской области, зная номер банковской карты своей бабушки — жительницы посёлка Сарс Пермского края, и числовое значение, указанное на обороте данной банковской карты, на своем мобильном телефоне в личном кабинете приложения одного из интернет-магазинов, оплатила покупки указанной банковской картой, на общую сумму более 3 тыс. рублей.