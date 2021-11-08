Коронавирус стал причиной смерти еще 38 человек из Пермского края

Posted 8 ноября 2021, 08:42
Published 8 ноября 2021, 08:42
Modified 2 марта 2023, 15:58
Updated 2 марта 2023, 15:58
В Пермском крае за последние сутки выявлено 712 случаев заражения коронавирусом (вчера — 710): еще 38 пациентов скончались от COVID-19 (вчера — 36), 501 — выздоровели (вчера — 507).
На утро 8 ноября в больницах находятся 4 035 пациентов с коронавирусом. 488 человек в тяжелом состоянии, 225 из них — на искусственной вентиляции легких.
Первым компонентом вакцины от коронавируса или однокомпонентной вакциной привились уже 978 546 человек, вторым — 687 390. 0,5% из привитых жителей региона все-таки заразились коронавирусом.