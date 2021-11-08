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Posted 8 ноября 2021, 08:42

Published 8 ноября 2021, 08:42

Modified 2 марта 2023, 15:58

Updated 2 марта 2023, 15:58

Коронавирус стал причиной смерти еще 38 человек из Пермского края

8 ноября 2021, 08:42
Сюжет
Коронавирус в Перми
Всего по России за сутки выявлено более 39,4 тыс. случаев заражения COVID-19.

В Пермском крае за последние сутки выявлено 712 случаев заражения коронавирусом (вчера — 710): еще 38 пациентов скончались от COVID-19 (вчера — 36), 501 — выздоровели (вчера — 507).

На утро 8 ноября в больницах находятся 4 035 пациентов с коронавирусом. 488 человек в тяжелом состоянии, 225 из них — на искусственной вентиляции легких.

Первым компонентом вакцины от коронавируса или однокомпонентной вакциной привились уже 978 546 человек, вторым — 687 390. 0,5% из привитых жителей региона все-таки заразились коронавирусом.

#Общество#Коронавирус в Перми
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