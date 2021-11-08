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Posted 8 ноября 2021, 12:47

Published 8 ноября 2021, 12:47

Modified 24 декабря, 18:36

Updated 24 декабря, 18:36

МЧС предупреждает о снегопаде в Пермском крае

МЧС предупреждает о снегопаде в Пермском крае

8 ноября 2021, 12:47
Фото: 1MI.
Завтра днем в регионе установится плюсовая температура, но выпадет много снега.

В Пермском крае завтра, 9 ноября, ожидается сильный снег и гололедица на дорогах. Скорость юго-западного ветра поднимется до 8–13 м/с. Температура ночью -3…2º, днем 0…5º, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на данные синоптиков.

В МЧС уточняют, что о происшествиях стоит сообщить по номеру 101. Ранее синоптики предупреждали о превышении климатической нормы осадков в регионе в 1,5–2 раза на этой неделе. При этом температура также будет выше нормы.

#Регион#Мчс пермского края
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