МЧС предупреждает о снегопаде в Пермском крае

Posted 8 ноября 2021, 12:47
Published 8 ноября 2021, 12:47
Modified 24 декабря, 18:36
Updated 24 декабря, 18:36
В Пермском крае завтра, 9 ноября, ожидается сильный снег и гололедица на дорогах. Скорость юго-западного ветра поднимется до 8–13 м/с. Температура ночью -3…2º, днем 0…5º, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на данные синоптиков.
В МЧС уточняют, что о происшествиях стоит сообщить по номеру 101. Ранее синоптики предупреждали о превышении климатической нормы осадков в регионе в 1,5–2 раза на этой неделе. При этом температура также будет выше нормы.