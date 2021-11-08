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Posted 8 ноября 2021, 05:40

Published 8 ноября 2021, 05:40

Modified 24 декабря, 18:36

Updated 24 декабря, 18:36

Пермяки массово жалуются на просроченные QR-коды. Что произошло и что делать?!

8 ноября 2021, 05:40
Сюжет
Коронавирус в Перми
Власти резко сократили действие сертификатов до полугода.

Сертификаты о вакцинации от коронавируса на портале «Госуслуг» оказались массово просрочены. На это обратили внимание читатели Properm.ru. Изменения произошли одновременно с введением 8 ноября нового сертификата единого образца о вакцинации.

Теперь в приложении и на сайте «Госуслуг» QR-код отмечен красным цветом у тех, кто поставил оба компонента более полугода назад. При этом на портале по-прежнему указано, что срок действия электронного сертификата один год. Вероятнее всего, тем у кого просрочен код, необходимо записаться на ревакцинацию.

В обновленном сертификате указаны основные данные: ФИО, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования документа, место вакцинации и QR-код.

Ранее в краевом минздраве предупреждали, что в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью, действие сертификатов будет сокращено до полугода. Сегодня в Пермском крае для посещения массовых мероприятий, а также общепита необходимы сертификаты, которые действительны при предъявлении паспорта.

#Общество#Коронавирус в Перми
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