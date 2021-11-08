Пермяки массово жалуются на просроченные QR-коды. Что произошло и что делать?!

Теперь в приложении и на сайте «Госуслуг» QR-код отмечен красным цветом у тех, кто поставил оба компонента более полугода назад. При этом на портале по-прежнему указано, что срок действия электронного сертификата один год. Вероятнее всего, тем у кого просрочен код, необходимо записаться на ревакцинацию.