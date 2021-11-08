Пермяки массово жалуются на просроченные QR-коды. Что произошло и что делать?!

Posted 8 ноября 2021, 05:40
Published 8 ноября 2021, 05:40
Modified 24 декабря, 18:36
Updated 24 декабря, 18:36
Сертификаты о вакцинации от коронавируса на портале «Госуслуг» оказались массово просрочены. На это обратили внимание читатели Properm.ru. Изменения произошли одновременно с введением 8 ноября нового сертификата единого образца о вакцинации.
Теперь в приложении и на сайте «Госуслуг» QR-код отмечен красным цветом у тех, кто поставил оба компонента более полугода назад. При этом на портале по-прежнему указано, что срок действия электронного сертификата один год. Вероятнее всего, тем у кого просрочен код, необходимо записаться на ревакцинацию.
В обновленном сертификате указаны основные данные: ФИО, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования документа, место вакцинации и QR-код.
Ранее в краевом минздраве предупреждали, что в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью, действие сертификатов будет сокращено до полугода. Сегодня в Пермском крае для посещения массовых мероприятий, а также общепита необходимы сертификаты, которые действительны при предъявлении паспорта.