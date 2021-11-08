В Перми на этой неделе будут работать 13 пунктов вакцинации. Актуальное расписание

Posted 8 ноября 2021, 09:05
Published 8 ноября 2021, 09:05
Modified 24 декабря, 18:36
Updated 24 декабря, 18:36
В Пермском крае на этой неделе будут работать 13 мобильных пунктов вакцинации. Поставить прививку можно будет от коронавируса, гриппа и Пневмококковой инфекции, в зависимости от пунктов вакцинации.
При этом поставить вакцину от COVID-19 и гриппа можно поставить одновременно — такое разрешенеи дал Минздрав. Вакцины должны ставиться в разные руки. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь только паспорт и СНИЛС.
Пункты вакцинации
|Адрес
|Время работы
|Вакцины
|Торгово-развлекательный комплекс «Планета», Шоссе Космонавтов, 162 б (1-й этаж)
|8–14 ноября с 12:00 до 18:00
|От COVID-19, от гриппа
|
Гипермаркет Магнит «Семейный», ул. Светлогорская, 15а
|8–12 ноября с 11:00 до 17:00; 13 ноября с 9:00 до 14:00
|От COVID-19, от гриппа
|
Выставочное объединение «Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, (1-й этаж)
|
8–12 ноября с 11:00 до 17:00; 13–14 ноября с 10:00 до 18:00
|От COVID-19, от гриппа
|
ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж)
|
9–14 ноября с 11:00 до 17:00
|От COVID-19, от гриппа, от пневмококковой инфекции
|
Помещение Автовокзала, ул. Революции, 68
|
8–12 ноября с 10:00 до 16:00
|От COVID-19, от гриппа
|
Мобильный пункт вакцинации перед ТРК «Столица» (автобус рядом с остановкой «ДК им. Гагарина»)
|
8–13 ноября с 12:00 до 18:00
|От COVID-19, от гриппа
|
МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9
|
8–14 ноября с 11:00 до 17:00
|От COVID-19, от гриппа
|
ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж)
|
8–12 ноября с 14:00 до 20:00; 13–14 ноября с 12:00 до 18:00
|От COVID-19, от гриппа
|Помещение Сбербанка, Бульвар Гагарина, 65а (2-й этаж)
|9–12 ноября с 10:00 до 15:00
|От COVID-19, от гриппа
|
Гипермаркет товаров для дома «Баумолл», ул. Героев Хасана, 109 (1-й этаж)
|
8–12 ноября с 12:00 до 16:00
|От COVID-19, от гриппа
|
Спортивный комплекс СПОРТХОЛЛ, Проспект Парковый, 58а (помещение медпункта)
|
9 и 11 ноября с 10:00 до 12.:0
|От COVID-19, от гриппа
|
ТРЦ «Облака», ул. Ленина, 88 (2-й этаж, кабинет 217)
|
8–12 ноября с 11:00 до 17:00
|От COVID-19, от гриппа
|
ТЦ «Леруа Мерлен», Шоссе Космонавтов, 164 б
|
8–12 ноября с 14:00 до 18:00
|От COVID-19, от гриппа