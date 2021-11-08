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Posted 8 ноября 2021, 09:05

Published 8 ноября 2021, 09:05

Modified 24 декабря, 18:36

Updated 24 декабря, 18:36

В Перми на этой неделе будут работать 13 пунктов вакцинации. Актуальное расписание

8 ноября 2021, 09:05
Сюжет
Коронавирус в Перми
Сейчас в регионе достаточно двухкомпонентной вакцины «Спутник V», но однокомпонентный «Спутник Лайт» практически не найти — его приведут в регион в период с 10 до 20 ноября.

В Пермском крае на этой неделе будут работать 13 мобильных пунктов вакцинации. Поставить прививку можно будет от коронавируса, гриппа и Пневмококковой инфекции, в зависимости от пунктов вакцинации.

При этом поставить вакцину от COVID-19 и гриппа можно поставить одновременно — такое разрешенеи дал Минздрав. Вакцины должны ставиться в разные руки. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь только паспорт и СНИЛС.

Пункты вакцинации

Адрес Время работы Вакцины
Торгово-развлекательный комплекс «Планета», Шоссе Космонавтов, 162 б (1-й этаж) 8–14 ноября с 12:00 до 18:00 От COVID-19, от гриппа

Гипермаркет Магнит «Семейный», ул. Светлогорская, 15а

 8–12 ноября с 11:00 до 17:00; 13 ноября с 9:00 до 14:00 От COVID-19, от гриппа

Выставочное объединение «Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, (1-й этаж)

8–12 ноября с 11:00 до 17:00; 13–14 ноября с 10:00 до 18:00

 От COVID-19, от гриппа

ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж)

9–14 ноября с 11:00 до 17:00

 От COVID-19, от гриппа, от пневмококковой инфекции

Помещение Автовокзала, ул. Революции, 68

8–12 ноября с 10:00 до 16:00

 От COVID-19, от гриппа

Мобильный пункт вакцинации перед ТРК «Столица» (автобус рядом с остановкой «ДК им. Гагарина»)

8–13 ноября с 12:00 до 18:00

 От COVID-19, от гриппа

МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9

8–14 ноября с 11:00 до 17:00

 От COVID-19, от гриппа

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж)

8–12 ноября с 14:00 до 20:00; 13–14 ноября с 12:00 до 18:00

 От COVID-19, от гриппа
Помещение Сбербанка, Бульвар Гагарина, 65а (2-й этаж) 9–12 ноября с 10:00 до 15:00 От COVID-19, от гриппа

Гипермаркет товаров для дома «Баумолл», ул. Героев Хасана, 109 (1-й этаж)

8–12 ноября с 12:00 до 16:00

 От COVID-19, от гриппа

Спортивный комплекс СПОРТХОЛЛ, Проспект Парковый, 58а (помещение медпункта)

9 и 11 ноября с 10:00 до 12.:0

 От COVID-19, от гриппа

ТРЦ «Облака», ул. Ленина, 88 (2-й этаж, кабинет 217)

8–12 ноября с 11:00 до 17:00

 От COVID-19, от гриппа

ТЦ «Леруа Мерлен», Шоссе Космонавтов, 164 б

8–12 ноября с 14:00 до 18:00

 От COVID-19, от гриппа
#Общество#Коронавирус в Перми
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