Передавали списки умерших. Пермских патологоанатомов подозревают в сговоре с похоронной компанией

Posted 9 ноября 2021, 05:28
Published 9 ноября 2021, 05:28
Modified 24 декабря 2024, 18:40
Updated 24 декабря 2024, 18:40
Пермское УФАС России возбудило дело о защите конкуренции в отношении ГБУЗ ПК «Клиническое патологоанатомическое бюро» и ИП, которое оказывает платные услуги в здании учреждения по предпохоронной подготовке.
В пресс-службе УФАС уточняют, что предприниматель арендует помещения у бюро, при этом использует больше площадей, чем указано в договоре. Кроме того, некоторые сотрудники бюро работают и на ИП, используя служебное положение для личной выгоду — это расценивается как предоставление преимущества деятельности предпринимателя.
Антимонопольщики считают, подозрения о согласованности действий между учреждением и ИП вызывает и тот факт, что сотрудники передают ИП списки умерших, поступивших в патологоанатомические отделения. При этом родственникам, которые обращаются в бюро для получения справок, арендатор сразу предлагает платные услуги.
Руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин считает, что эти согласованные действия могут привести к ограничению конкуренции на рынке ритуальных услуг: «Не исключено, что у родственников умерших, находящихся в момент обращения в патологоанатомическое бюро в стрессовой ситуации, складывается ложное впечатление, что платные услуги оказывают сотрудники именно госучреждения. Граждане не осознают, что рынок ритуальных услуг, включающих и предпохоронную подготовку, является конкурентным, а значит, существует возможность выбрать приемлемые цены и набор услуг».
Сейчас возбуждено антимонопольное дело из-за возможного нарушения закона о защите конкуренции. Его рассмотрение назначено на 23 ноября.