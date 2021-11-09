Стала известна цена лайнера МС-21-310 с пермскими двигателями

Полеты лайнера запланированы на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, который пройдет в ОАЭ с 14 по 18 ноября. Россия представит в Дубае боевые и гражданские самолеты и вертолеты. В Дубай отправятся среднемагистральный лайнер МС-21-310, региональный Superjet 100, в том числе SSJ100 в стиле бренда Aurus, вертолёты Ка-52, Ка-28, «Ансат», Ми-171, также будет представлен прототип лёгкого тактического истребителя Checkmate.