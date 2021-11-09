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Posted 9 ноября 2021, 11:13

Published 9 ноября 2021, 11:13

Modified 2 марта 2023, 15:58

Updated 2 марта 2023, 15:58

Стала известна цена лайнера МС-21-310 с пермскими двигателями

9 ноября 2021, 11:13
В ближайшее время лайнер будет представлен на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, который пройдет в ОАЭ с 14 по 18 ноября

В большом интервью изданию «Ведомости» глава «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь оценил стоимость разработки российского МС-21–300 с Пермскими двигателями в 97 млн долларов США. Она сопоставима с ценой строительства таких самолетов как Airbus A320neo ( Boeing 737 MAX 8 (121,6 млн долларов), данные приводятся на официальной странице МС-21 «Магистральный Самолет XXI века» «ВКонтакте».

В августе-сентябре борт совершил многодневный перелёт по маршруту Жуковский-Краснодар-Пермь-Минеральные Воды-Москва (Шереметьево)-Нижний Новгород-Мурманск-Минеральные Воды-Жуковский. Вероятнее всего, именно эти города станут первыми в маршрутной сети МС-21, которую авиакомпания «Россия» запустит весной 2022 года, сообщается на странице авиалайнера.

Полеты лайнера запланированы на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, который пройдет в ОАЭ с 14 по 18 ноября. Россия представит в Дубае боевые и гражданские самолеты и вертолеты. В Дубай отправятся среднемагистральный лайнер МС-21-310, региональный Superjet 100, в том числе SSJ100 в стиле бренда Aurus, вертолёты Ка-52, Ка-28, «Ансат», Ми-171, также будет представлен прототип лёгкого тактического истребителя Checkmate.

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#Общество#Мс-21#МС-21-300
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