В Чусовом электросетевые объекты «Пермэнерго» украсили рисунки на тему электробезопасности

Posted 9 ноября 2021, 08:10
Published 9 ноября 2021, 08:10
Modified 2 марта 2023, 15:58
Updated 2 марта 2023, 15:58
Энергетики «Россети Урал»-«Пермэнерго» и популярный в Пермском крае граффити-райтер Станислав Кислов реализовали в городе Чусовом совместный стрит-арт проект на тему электробезопасности.
В рамках реализации данного проекта на стенах шести трансформаторных подстанций, расположенных на улицах Орджоникидзе, Свердлова, 50 лет ВЛКСМ, Чайковского, Сивкова, появились панно в жанре «стрит-арт» . Оформление выполнено на основе Единого контента и стиля информационного сопровождения профилактики электротравматизма в электросетевом комплексе ПАО «Россети»
Администрация Чусовского городского округа высоко оценила совместный проект энергетиков «Пермэнерго» и художника Станислава Кислова. В письме на имя директора филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» Эдуарда Илларионова глава Чусовского городского округа Сергей Белов выразил благодарность энергетикам «за нестандартные подходы в профилактике детского электротравматизма и улучшении внешнего облика фасадов зданий трансформаторных подстанций, находящихся на территории города Чусового».
«Нанесение правил безопасного поведения детей вблизи энергообъектов в виде граффити на самих объектах рядом с образовательными учреждениями получило множество положительных откликов не только от горожан , но и от гостей города. Тематические граффити несомненно разнообразили и украсили облик внутриквартальных территорий города», - отмечается в благодарственном письме главы Чусовского городского округа.
Граффити-райтер Станислав Кислов занимается стрит-артом уже несколько лет. Он организовал в Чусовом молодежную студию стрит-арта, неоднократно побеждал в престижных конкурсах.
Творчество Станислава получило признание после появления на улице Ленина в городе Чусовом созданного художником мурала про знаменитых чусовских спортсменов и историю легендарной спортивной базы «Огонёк». Кроме того, Кислов создал масштабный стрит-арт проект, посвященный борьбе с коронавирусной инфекцией, на стене Чусовской детской больницы.
В Перми художник получил известность после появления аналогичной стрит-арт работы на фасаде общежития медицинского университета.
Тематика повышения безопасности современной урбанистической среды, в частности, формирования у детей и подростков навыков электробезопасного поведения, не чужда художнику. В планах автора граффити нанесение по согласованию с энергетиками креативных изображений еще на несколько трансформаторных подстанций в Чусовом. Станислав намерен привлечь к реализации этого творческого начинания юных художников из своей студии.
Напомним, что работа по профилактике детского электротравматизма проводится компанией «Россети Урал» в рамках информационно-просветительской программы «Электричество опасно». Она предусматривает организацию уроков электробезопасности в учебных заведениях, семинаров-тренингов для педагогов, экскурсий на энергообъекты и ряд других мероприятий.