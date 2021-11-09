В Чусовом электросетевые объекты «Пермэнерго» украсили рисунки на тему электробезопасности

Тематика повышения безопасности современной урбанистической среды, в частности, формирования у детей и подростков навыков электробезопасного поведения, не чужда художнику. В планах автора граффити нанесение по согласованию с энергетиками креативных изображений еще на несколько трансформаторных подстанций в Чусовом. Станислав намерен привлечь к реализации этого творческого начинания юных художников из своей студии.