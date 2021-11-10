Студентов Политеха будут отчислять за отказ от вакцинации. Публикуем приказ и.о. ректора

Posted 10 ноября 2021, 06:52
Published 10 ноября 2021, 06:52
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Сотрудников и студентов Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) хотят увольнять и отчислять в случае отказа от вакцинации без уважительной причины. Соответствующий документ подписал и.о ректора Анатолий Ташкинов.
При этом для удобства процедуры предлагается рассмотреть вопрос о вакцинации на территории образовательного учреждения. Охватить не менее 80% рабочего персонала хотят к 1 декабря.
В Политехе с 11 ноября возобновляется обычный формат обучения студентов очной формы. Другие крупные вузы НИУ ВШЭ и ПГНИУ до конца года объявили о дистанционном образовании.