properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября 2021, 05:50

Published 11 ноября 2021, 05:50

Modified 2 марта 2023, 15:58

Updated 2 марта 2023, 15:58

Руководство пермского Политеха уберет слова об отчислении непривитых студентов после внимания СМИ

Руководство пермского Политеха уберет слова об отчислении непривитых студентов после внимания СМИ

11 ноября 2021, 05:50
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коронавирус в Перми
И.о. ректора университета заявил, что отчислять непривитых студентов или увольнять преподавателей не будут.

Вчера в социальных сетях появился приказ и.о. ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета Анатолия Ташкинова о том, что невакцинированных студентов могут отчислить, а преподавателей — уволить.

Сегодня Ташкинов рассказал РБК Пермь, что он уберет из приказа слова об отчислении и увольнении: «Мы всех студентов допускаем до занятий, никого не отчисляем, это пресса что-то там вырвала из контекста. Мы любим наших студентов, мы гордимся нашими студентами. И никого не отчисляем за отсутствие прививок».

При этом корреспондент Properm.ru вчера запрашивал комментарий об этом пункте в приказе, однако в Политехе его не предоставили.

Главная новость по теме
Студентов Политеха будут отчислять за отказ от вакцинации. Публикуем приказ и.о. ректора
#Общество#Коронавирус в Перми
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика