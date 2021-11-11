Руководство пермского Политеха уберет слова об отчислении непривитых студентов после внимания СМИ

Сегодня Ташкинов рассказал РБК Пермь, что он уберет из приказа слова об отчислении и увольнении: «Мы всех студентов допускаем до занятий, никого не отчисляем, это пресса что-то там вырвала из контекста. Мы любим наших студентов, мы гордимся нашими студентами. И никого не отчисляем за отсутствие прививок».