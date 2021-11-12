properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября 2021, 07:50

Published 12 ноября 2021, 07:50

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Россияне массово скупают туры на новогодние праздники

12 ноября 2021, 07:50
Одним из популярных направлений остается Россия. Туристы планируют отдыхать в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Представители туристической отрасли зафиксировали повышенное внимание покупателей к турам на новогодние праздники. Ожидается, что продажи могут достичь того уровня, который был до пандемии COVID-19, сообщает издание Newiz.ru со ссылкой на РИА Новости.

Популярнее всего у туристов из России Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы и России. Если говорить о путешествиях внутри страны, то туристы в основном выбирают Москву, Санкт-Петербург и Сочи. При этом Мальдивы популярны не только у российских туристов, поэтому туроператоры предупреждают о дефиците стандартных номеров в отелях. Также популярностью пользуется Таиланд, так как только это страна доступна для среди направлений из стран Азии.

#Общество#Туристы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика