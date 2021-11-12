Россияне массово скупают туры на новогодние праздники

Posted 12 ноября 2021, 07:50
Published 12 ноября 2021, 07:50
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Представители туристической отрасли зафиксировали повышенное внимание покупателей к турам на новогодние праздники. Ожидается, что продажи могут достичь того уровня, который был до пандемии COVID-19, сообщает издание Newiz.ru со ссылкой на РИА Новости.
Популярнее всего у туристов из России Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы и России. Если говорить о путешествиях внутри страны, то туристы в основном выбирают Москву, Санкт-Петербург и Сочи. При этом Мальдивы популярны не только у российских туристов, поэтому туроператоры предупреждают о дефиците стандартных номеров в отелях. Также популярностью пользуется Таиланд, так как только это страна доступна для среди направлений из стран Азии.