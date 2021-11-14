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Posted 14 ноября 2021, 06:17

Published 14 ноября 2021, 06:17

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

Пермяк выиграл у AliExpress иск о «резиновых перчатках»

14 ноября 2021, 06:17
Спустя два года покупательских требований возврата случайно списанных денег, стороны заключили мировое соглашение. Если AliExpress не выполнит его условия, то приставы будут принудительно взыскивать с интернет-магазина деньги.

Интернет-магазин AliExpress согласился возместить пермяку денежные средства, которые у него были списаны автоматически с кредитной банковской карты в гораздо большем размере, чем стоимость товара. Мужчина спорил с интернет-магазином два года, об этом рассказали в пресс-службе Кировского районного суда.

В случае, если AliExpress не выполнит условия мирового соглашения, истец вправе обратиться в суд с ходатайством о выдаче исполнительного листа на его принудительное исполнение.

В сентябре 2019 года, заказав на сайте AliExpress резиновые перчатки стоимостью 125 рублей, у пермяка с кредитной банковской карты были списаны денежные средства в размере более 109 тыс. рублей. Отказавшись от сделки и открыв спор с интернет-магазином, он узнал, что продавец товара по ошибке указал вес перчаток не в граммах, а в килограммах, соответственно стоимость товара увеличилась в несколько раз. Поскольку банковская карта покупателя была привязана к личному кабинету в интернет-магазине, денежные средства истца списались автоматически. Пермяк долгое время требовал без обращения в суд вернуть списанные денежные средства, но его действия ни к чему не привели, денежные средства не возвращены, кроме того, у истца образовалась кредитная задолженность перед банком.

Согласно условиям мирового соглашения, утвержденного судом, AliExpress обязался выплатить истцу в течение 14 календарных дней с даты изготовления мотивированного определения суда об утверждении мирового соглашения денежные средства в размере 194,42 тыс. рублей, включающие в себя денежные средства, списанные у истца с кредитной банковской карты, проценты за пользование интернет-магазином указанными денежными средствами, компенсацию морального вреда и расходы на оплату юридических услуг.

#Общество
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