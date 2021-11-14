Пермяк выиграл у AliExpress иск о «резиновых перчатках»

В сентябре 2019 года, заказав на сайте AliExpress резиновые перчатки стоимостью 125 рублей, у пермяка с кредитной банковской карты были списаны денежные средства в размере более 109 тыс. рублей. Отказавшись от сделки и открыв спор с интернет-магазином, он узнал, что продавец товара по ошибке указал вес перчаток не в граммах, а в килограммах, соответственно стоимость товара увеличилась в несколько раз. Поскольку банковская карта покупателя была привязана к личному кабинету в интернет-магазине, денежные средства истца списались автоматически. Пермяк долгое время требовал без обращения в суд вернуть списанные денежные средства, но его действия ни к чему не привели, денежные средства не возвращены, кроме того, у истца образовалась кредитная задолженность перед банком.