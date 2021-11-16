На проект федеральной трассы М-12 через Прикамье заложили 1,4 миллиарда рублей. Где она пройдет

Posted 16 ноября 2021, 04:51
Published 16 ноября 2021, 04:51
Modified 2 марта 2023, 15:56
Updated 2 марта 2023, 15:56
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» объявила аукцион на проектирование дороги Казань — Екатеринбург (М-12) на территории Пермского края. Победитель должен подготовить документацию по строительству участка от границы Прикамья с Башкортостаном до границы с Свердловской областью.
На территории Пермского края новая дорога будет пересекать две региональные трассы: Чернушка — Тюш — Явгильдино и Голдыри — Орда — Октябрьский. Ориентировочная протяженность объекта — 92 км, количество полос — четыре. По предварительным расчетам, пропускная способность новой дороги на территории региона составит от 14 до 16 тыс. машин в сутки. На проект заложено 1,4 млрд рублей, а подрядчика должны выбрать до конца 2021 года.
В апреле этого года президент Владимир Путин поручил достроить трассу Москва — Екатеринбург () к 2024-му году. Строительство участка от Казани до Екатеринбурга оценили примерно в 260 млрд рублей. Общая стоимость проекта — порядка 500 млрд рублей. Деньги возьмут из Фонда национального благосостояния.