На проект федеральной трассы М-12 через Прикамье заложили 1,4 миллиарда рублей. Где она пройдет

На территории Пермского края новая дорога будет пересекать две региональные трассы: Чернушка — Тюш — Явгильдино и Голдыри — Орда — Октябрьский. Ориентировочная протяженность объекта — 92 км, количество полос — четыре. По предварительным расчетам, пропускная способность новой дороги на территории региона составит от 14 до 16 тыс. машин в сутки. На проект заложено 1,4 млрд рублей, а подрядчика должны выбрать до конца 2021 года.