Пермяки собрали почти 10 тысяч подписей с требованием отменить QR-коды

Posted 16 ноября 2021, 06:34
Published 16 ноября 2021, 06:34
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Жители Пермского края вновь подали коллективное заявление в прокуратуру с требованием отменить QR-коды для допуска в различные учреждения и магазины. Они утверждают, что указ губернатора об ограничительных мерах из-за COVID-19 нарушает конституционные права.
Первое обращение было подано еще в конце октября — тогда удалось собрать около 2 тыс. подписей, сейчас — 7,5 тыс. Обращение приняли в прокуратура утром 15 ноября. Пермяки могли оставить свои подписи в магазинах пермской сети «Чайный уголок».
«Как говорят, нет худа без добра! Введение куар-кодов в нашем крае привело к объединению людей. Объединились большие и малые города. Объединились люди, которых заставляют прививаться на работе против их воли, и люди, которых уже отстранили от работы или угрожают отстранением», — говорится в группе сообщества.
Другая группа активых жителей Пермского края подала иск об отмене обязательной вакцинации в регионе. 142 человека требуют отменить постановление главного санитарного врача Прикамья Виталия Костарева.