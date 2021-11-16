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Posted 16 ноября 2021, 06:34

Published 16 ноября 2021, 06:34

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Пермяки собрали почти 10 тысяч подписей с требованием отменить QR-коды

16 ноября 2021, 06:34
Сюжет
Коронавирус в Перми
Пермяки требуют отменить QR-коды, введенные указом губернатора Пермского края Дмитрием Махониным. Они считают, что ограничения на вход нарушают конституционные права.

Жители Пермского края вновь подали коллективное заявление в прокуратуру с требованием отменить QR-коды для допуска в различные учреждения и магазины. Они утверждают, что указ губернатора об ограничительных мерах из-за COVID-19 нарушает конституционные права.

Первое обращение было подано еще в конце октября — тогда удалось собрать около 2 тыс. подписей, сейчас — 7,5 тыс. Обращение приняли в прокуратура утром 15 ноября. Пермяки могли оставить свои подписи в магазинах пермской сети «Чайный уголок».

«Как говорят, нет худа без добра! Введение куар-кодов в нашем крае привело к объединению людей. Объединились большие и малые города. Объединились люди, которых заставляют прививаться на работе против их воли, и люди, которых уже отстранили от работы или угрожают отстранением», — говорится в группе сообщества.

Другая группа активых жителей Пермского края подала иск об отмене обязательной вакцинации в регионе. 142 человека требуют отменить постановление главного санитарного врача Прикамья Виталия Костарева.

#Общество#Коронавирус в Перми
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