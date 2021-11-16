Пермяки собрали почти 10 тысяч подписей с требованием отменить QR-коды

«Как говорят, нет худа без добра! Введение куар-кодов в нашем крае привело к объединению людей. Объединились большие и малые города. Объединились люди, которых заставляют прививаться на работе против их воли, и люди, которых уже отстранили от работы или угрожают отстранением», — говорится в группе сообщества.